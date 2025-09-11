Los 8 candidatos presidenciales se enfrentan en el primer debate televisado en Chilevisión

La noche de este miércoles se realiza en Chilevisión el primero de los debates presidenciales televisados.

El espacio se transmite desde las 21:30 horas y está moderado por los periodistas Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

Se enfrentan los ocho candidatos que están en la carrera presidencial: Jeannette Jara, del oficialismo; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; José Antonio Kast, del Partido Republicano; Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.

De acuerdo al sorteo que se hizo, Kast deberá preguntar a Jara y Artés; Jara, a Artés y Mayne-Nicholls; Artés, a Mayne-Nicholls y Parisi; y Mayne-Nicholls, a Parisi y Kaiser.

En tanto, Parisi interpelará a Kaiser y Matthei; Kaiser, a Matthei y Enríquez-Ominami; Matthei, a Enríquez-Ominami y Kast y, finalmente, Enríquez-Ominami a Kast y Jara.

CRUCE ENTRE KAST Y JARA

Al inicio del debate el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, luego de que esta iniciara su intervención con una crítica directa: “Eso es lo bueno de los espacios en vivo, que los bots no pueden instalar mentiras”.



Kast replicó aludiendo al vínculo familiar de Jara con un periodista del canal: “Estamos en Chilevisión, y tu hermano trabaja en Chilevisión, y eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí. Porque dijo que era periodista de investigativo, y después cambió la biografía y puso que era periodista investigativo de un matinal”.



La candidata oficialista respondió con dureza, rechazando el calificativo de “mentirosa” y acusando a Kast de desviar el foco del debate: “No te voy a permitir que me trates de mentirosa, y te lo digo aquí y claramente. Sobre todo, y porque has sido tú quien ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de trolls y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate”.



Jara también cuestionó la estrategia del republicano: “Cada vez que te interpelan por ese tema, atacas y distraes el tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿O echarme a otro familiar a quien quieras trolear? Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directos. La ciudadanía necesita saber si esos trols son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate”.



En la parte final del intercambio, Kast volvió a interpelar a Jara por haberlo tratado de mentiroso: “Todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”.



Y reiteró su postura sobre el uso de redes sociales: “El tema de redes sociales dijimos desde el primer día que no estábamos de acuerdo con el mal uso de las redes sociales”.



Luego del intenso cruce entre ambos candidatos, el debate abordó otros temas como las listas de espera en salud, la crisis de seguridad que atraviesa el país, la proliferación de la delincuencia, violencia política, el control de la migración irregular y el levantamiento del secreto bancario, entre otros tópicos.

