Los Andes Copper confirma renuncia de Santiago Montt para asumir como futuro ministro de Minería de Kast

La compañía se adelantó al anuncio del Presidente electo y confirmó la llegada de Montt, quien era CEO de la empresa, a la cartera de Minería en el futuro Gobierno.

Leonardo Medina
La minera Los Andes Copper confirmó este martes que Santiago Montt renunció a su cargo como CEO de la compañía, dado que, a partir del 11 de marzo, asumirá como ministro de Minería en el Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast. 

A través de un comunicado, y adelantándose al anuncio que realizará este martes el futuro Mandatario, la empresa indicó que Montt seguirá al frente de la compañía hasta el 19 de febrero de este año, para asegurar “una transición ordenada”.

Además, señalaron que se designó a Antony Amberg, jefe de geología en la minera, como próximo CEO interino.

En el comunicado, el futuro secretario de Estado comentó que “fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como ministro de Minería (…) Ha sido un privilegio trabajar con Los Andes en el avance del proyecto Vizcachitas, uno de los proyectos greenfield de cobre más grandes en Chile, garantizando que sea una iniciativa que beneficie a todos los accionistas”. 

Cabe recordar que el anuncio del gabinete de José Antonio Kast está programado para este martes, a las 20:30 horas. 

Por su parte, en esta jornada, también se concretó la renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá, ya que sería la elegida para asumir en el ministerio de Seguridad Pública. 

Trinidad Steinert renuncia a la Fiscalía y prepararía su llegada al Ministerio de Seguridad de Kast
Source Texto: La Nación/Foto: La Tercera
