Los relatos de los sobrevivientes que inculpan al patrón de la embarcación que naufragó en Bahía Mansa

Durante la audiencia de formalización del patrón de la embarcación que naufragó en Bahía Mansa, Región de Los Lagos, realizada en el Juzgado de Garantía de Osorno, se conocieron nuevos antecedentes que inculpan al capitán de la nave, consignó T13.

En el hecho se registraron siete víctimas fatales y otras 27 personas salieron con vida.

El sujeto quedó en prisión preventiva este jueves, luego que la fiscalía lo formalizara por el delito de homicidio con dolo eventual de siete personas.

La fiscalía dio a conocer el relato de Deisy, según consignó Biobío, una de las sobrevivientes del accidente quien viajaba con toda su familia. En el relato se confirma que el imputado dejó el timón de le embarcación en un momento, dándoselo a uno de los pasajeros, y que también evitó que las personas pidieran ayuda.

La mujer detalló que “recuerdo que no todos estaban con chalecos salvavidas, no había para todos. El que estaba como a cargo del bote, que no sé su nombre, decía que estaba acostumbrado a navegar así, que estas marejadas ‘no eran nada’. Esto, pese a que nosotros le decíamos que estaba muy fuerte el viento y (había) mucha lluvia”.

Cuando la embarcación comenzó a hacer agua y el patrón de la nave intentaba resolver un problema del motor, impartió algunas instrucciones ante la desesperación de los pasajeros.

“‘¡Tienen que colocarse todos en la punta de la lancha para hacer contrapeso!’. Una señora se puso histérica y dijo ‘voy a llamar a los Carabineros, a los marinos’. El encargado le decí ‘no llame a nadie, señora, si estamos bien…tienen que estar tranquilos””, contó.

“Seguía entrando agua, yo estaba en la segunda fila y mi marido en la primera. Mi hijo de siete años estaba durmiendo al lado mío, le puse un chaleco salvavidas grande… no había con qué romper los vidrios, la lancha ya se estaba hundiendo. Ahí me di por muerta, pero escuché a mi hijo gritar y saqué fuerza y comencé a luchar con el agua, con las olas, una tras otra”, agregó, recogió T13.

Estuvimos como una hora más o menos en el agua luchando, estaba muy lejos de la orilla, intentamos nadar. Un militar abrió dos flotadores, uno de ellos estaba lleno de gente y en el otro de los flotadores estaba el encargado… se salvó solo. Luego llegaron los pescadores y lo ayudaron”, complementó.