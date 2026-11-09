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Lucero apunta contra montajes de IA luego de rumores de reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas”

La cantante reaccionó molesta ante una imagen generada con inteligencia artificial, donde aparecía en una portada junto a Mijares anunciando su supuesta reconciliación. “Qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?”, sostuvo.

Leonardo Medina
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Lucero apunta contra montajes de IA luego de rumores de reconciliación con Mijares: “No inventen payasadas”

Una portada creada con Inteligencia Artificial (IA) desató la molestia de la cantante mexicana, Lucero, luego de que dicha imagen diera a entender su supuesta reconciliación con Mijares, lo cual era falso. 

Según consignó Emol, desde hace unos días comenzó a circular en redes sociales la imagen de una portada de la revista Hola!. 

En ella, Lucero aparecía junto a su exesposo, Mijares, con el titular: “Nos arrepentimos del divorcio”. 

Además, la portada añadía: “Los detalles de su reconciliación y por qué decidieron darse una segunda oportunidad”.

Bajo ese contexto, la intérprete de “Electricidad” alzó la voz en sus redes sociales para desmentir la información, y apuntar contra el uso de la IA. 

“Ay sí, qué estupidez hacer cosas falsas, ¿para qué sirve eso?. Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente”, expresó. 

La artista agregó que “no inventen payasadas porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto”.

También, Lucero reaccionó al comentario de un seguidor, quien señaló que “crear imágenes que luego pueden difundirse y dar lugar a rumores falsos y malentendidos puede hacer mucho daño”. 

Frente a esto, la cantante indicó que “opino igual”. Y a la vez, planteó: “Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad! Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen. Se da lugar a comentarios feos y pura tontera”.

Cabe destacar que Lucero y Mijares iniciaron su romance en el año 1996 y se casaron en 1997. Fruto de su relación nacieron sus hijos José Manuel y Lucero, y finalmente se divorciaron en el 2011. De igual forma, ambos mantienen una buena relación e incluso han realizado giras en conjunto.

La portada falsa:

La portada falsa de Lucero y Mijares
Source Texto: La Nación/Foto: Instagram
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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