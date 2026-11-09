Qué hacer en Santiago: descubre algunos de los locales participantes de The Top x Kiehl’s que competirán con preparaciones con palta

Si buscas qué hacer en Santiago, The Top x Kiehl’s se unieron para presentar una nueva edición gastronómica donde la palta es la protagonista. Desde el martes 10 hasta el lunes 16 de noviembre, distintos restaurantes y cafeterías ofrecerán preparaciones especiales por $5.990 cada una, con todo medio de pago.

El concurso invita al público a votar por sus preparaciones favoritas a través de thetop.cl y quienes participen podrán concursar por un año de Creamy Eye Treatment Avocado de Kiehl’s.

Qué hacer en Santiago: algunos locales con preparaciones de palta en desayunos, ensaladas y bowls

Nana’s fruit

Dirección: Ricardo Lyon 748, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Emilio Vaisse 608, Providencia, Región Metropolitana.

Nana’s Fruit participará en The Top x Kiehl’s con su preparación “Tostadas California”, una propuesta que combina sabores dulces y salados. El plato consiste en tostadas francesas acompañadas de palta fresca, huevos revueltos, tocino crujiente, sirope de maple y salsa holandesa.

Ambos locales atienden de lunes a domingo, entre las 9:00 y las 21:00 horas. La preparación estará disponible para consumo en el local, retiro y delivery.

Cosenza

Dirección: Av Nueva Costanera 3900, piso 4, Vitacura.

Si buscas qué hacer en Santiago, Cosenza también será parte de The Top x Kiehl’s con “Pizza Insalate”, una preparación que combina una ensalada sobre una pizza exclusiva del local.

Entre sus ingredientes se encuentran mix de hojas verdes, tomates frescos marinados, prosciutto, aceitunas verdes, salsa roja, queso parmesano y palta.

Lulupok

Dirección: Av. Presidente Kennedy 5413, Bazar Gourmet del Parque Arauco, local 445, Las Condes.

Lulupok participará en The Top x Kiehl’s con “Mokupuni Avocado”, un poke de inspiración tropical donde la palta es la protagonista. La preparación combina una base de arroz y lechuga con zanahoria, pepino, repollo morado, mango, rabanitos encurtidos, palta y camarones.

Además, incorpora un marinado de soya, aceite y semillas de sésamo, junto con cebollín, crema de palta y salsa honey mustard. La preparación estará disponible para consumo en el local, retiro y delivery.

Qué hacer en Santiago: algunos restaurantes con hamburguesas y comida internacional con palta

ChilMex

1)Dirección: Avenida Italia 1152, Providencia,

2)Dirección: General Carol Urzúa 7065, Las Condes.

3)Dirección: Suárez Mujica 1916, Ñuñoa.

Si buscas qué hacer en Santiago, ChilMex participará en The Top x Kiehl’s con su “Hamburguesa TexMex”, una preparación que combina sabores mexicanos con una hamburguesa tradicional. Lleva carne de res, queso fundido, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y pepinillos, todo sobre un suave pan de papa.

Además, cuenta con guacamole fresco y cremoso, salsa de guajillo y mayonesa verde, ingredientes que aportan un toque mexicano a la preparación.

La Yunza Restaurant

Dirección: Av. Larraín 6015, La Reina.

Su propuesta incluye dos alternativas que combinan ingredientes del mar, sabores cítricos y distintas texturas.

Una de ellas es el Tiger Roll, que lleva palta, camarón furay y queso crema en su interior. Además, está cubierto con salmón y acompañado de salsa spicy.

La segunda preparación es el Avocado Ebi Maki, elaborado con camarón furay, cebollín tempura y cilantro. Su cobertura de palta se complementa con una salsa acevichada de rocoto, que no es picante.

Ruta 41

Dirección: Av. Vitacura 3708, Vitacura.

Ruta 41 también forma parte de los locales participantes de The Top x Kiehl’s con una propuesta que combina hamburguesa y palta en una misma preparación. Se trata de la Green Monster, una smash burger elaborada con pan brioche dorado y un blend propio de carne.

En su interior incorpora queso crema mezclado con soya y ciboulette, tocino crispy y palta apanada y crocante. Además, lleva cebolla morada encurtida y una salsa especial de cilantro, ajo y palta.