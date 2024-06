Lucky Buzzio reveló que fue víctima de abusos sexuales durante su infancia: “Te jode el resto de tu vida”

El actor Luky Buzzio, exfigura del programa “Morandé con Compañía” reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia. El intérprete, actualmente radicado en Estados Unidos, decidió relatar su historia en su podcast “Historias Asombrosas” con el fin de ayudar a otras personas afectadas por situaciones similares.

“Es como un fuego que no te deja vivir (…) siempre sentirás esa piedrita, esa maldita piedrita en el zapato, que te jode y te jode, que quieres caminar y te jode, pero no la encuentras, no la puedes sacar. Y te jode el resto de tu vida haber tenido un problema de tu infancia”, comenzó diciendo.

“Más o menos tenía cinco años. Mi hermano mayor me llevaba cuatro años…esto sucedió con un supuesto primo. Cuando visitábamos a la familia, él nos llevaba a jugar debajo de la cama y hacía sus malabares nefastos con nosotros”, comentó Buzzio, quien detalló que el hecho se repitió varias veces en la casa de su familia en Mendoza, Argentina.

El también personal trainer confesó que mantuvo los episodios en secreto por 45 años. Sin embargo, reveló el nombre de su agresor: “Jorge Ortiz”.

“No sé cómo saqué la fortaleza para salir adelante, lo hice, pero siempre quedaba esa cosita, esa mier… de abuso”, admitió.

A su vez, el actor declaró que, en su adultez, durante una relación, vivió otro tipo de agresiones, las cuales afectaron el vínculo con sus hijas. “Fueron como abusos y acosos verbales (…) con mis hijas, con las mellizas, en Chile. Cuando ellas eran pequeñas, entre 2 a 5 años, uno empieza a disfrutar esa etapa donde los niños juegan, esa etapa de inocencia y viven los papás con los hijos, ese apego (pero) yo nunca lo logré disfrutar”, comentó.

“Me hubiera encantado poder bañarme con mis hijas, me daba vergüenza ver a mis hijas desnudas, eso es un trauma que me cagó este hijo de mil…, no pude hacerlo como lo hacen muchos padres”, sostuvo.

“O dormir una siestita con mis hijas, tampoco pude hacerlo. Tuve una muy mala experiencia con una mujer adulta que vivía conmigo en ese techo, me decía ‘qué raro que un padre quiera bañar a sus hijas’. Yo venía cagado de la cabeza y me cagó más todavía (sic)”, agregó.

En diálogo con Las últimas Noticias, Buzzio indicó que el motivo por el que desveló su trauma era para “sacar lo malo para poder salir adelante. Puede ser que eso ayude a personas, yo sé que sí”.

“Eso me hizo ser una persona insegura durante toda mi adolescencia. Después tuve una depresión muy grande, que son cosas que pasan con el trauma, que tengo hasta el día de hoy”, expresó.