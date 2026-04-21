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Lugares turísticos en Chile: Belén, terrazas aimaras y panes de quinua

En el altiplano de la Región de Arica y Parinacota, Belén se presenta como un pueblo aimara que conserva terrazas de cultivo ancestrales y una vida comunitaria ligada a la tierra. Su entorno agrícola y su gastronomía lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Belén, terrazas aimaras y panes de quinua

En el altiplano de la Región de Arica y Parinacota, Belén se presenta como un pueblo aimara que conserva terrazas de cultivo ancestrales y una vida comunitaria ligada a la tierra. Su entorno agrícola y su gastronomía lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Terrazas de cultivo: herencia ancestral

Las terrazas de Belén reflejan la adaptación de la comunidad aimara al territorio. En ellas se cultivan papas, maíz y quinua, transmitiendo técnicas agrícolas que han perdurado por siglos. El paisaje agrícola es parte de la identidad cultural y un atractivo para quienes buscan experiencias auténticas.

Panes de quinua y hierbas medicinales en este lugar turístico en Chile

La gastronomía de Belén se distingue por la preparación de panes de quinua, elaborados en hornos de barro y compartidos en ferias locales. Las hierbas medicinales, recolectadas en el entorno, forman parte de la vida cotidiana y de la tradición culinaria, ofreciendo sabores y saberes únicos.

Paisaje altiplánico y cultura viva

El entorno de Belén está marcado por quebradas, cerros y terrazas verdes en medio del altiplano árido. La cultura aimara se expresa en la lengua, la música y las celebraciones comunitarias, transmitiendo identidad y resiliencia frente al clima extremo.

Belén demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las terrazas de cultivo, los panes de quinua y las hierbas medicinales que transmiten identidad. Este pueblo de la Región de Arica y Parinacota ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

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Source Texto: La Nación / Foto: Arica Siempre Activa
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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