Kast se reunió telemáticamente con Zelenski: su par de Ucrania lo invitó a visitar ese país

El Presidente José Antonio Kast se reunió este martes, de manera telemática, con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski. El Mandatario chileno le entregó apoyo político a Zelenski, quien lo invitó a visitar el país que actualmente se encuentra en conflicto con Rusia.



“Venimos saliendo de una muy buena reunión con el presidente Zelenski, donde le manifestamos nuestro apoyo político a sus problemas y nuestra voluntad de cooperar en los foros multilaterales”. Así lo explicóel ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna.



Agregó que “hablamos de cooperación en áreas críticas, áreas como, por ejemplo, tecnología, agricultura, minerales críticos. Le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y cuando termine las actividades, que las fronteras vuelvan a lo que eran antes de aquella. Y el presidente Zelenski nos agradeció nuestro apoyo y nuestra posición”, añadió.

Invitación a Kast para que visite Ucrania

Además, informó el canciller que el mandatario ucraniano extendió una invitación Kast a concurrir al país. “Hubo invitación, hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar”, dijo.



Detalló que “era una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas”.



Subrayó sobre la postura en el conflicto de Rusia con Ucrania que “el Gobierno tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales, que pueden cumplir un importante rol en esto y que las fronteras vuelvan a lo que eran antes”.



El ministro de Relaciones Exteriores también fue requerido por la exposición que tiene en esta jornada Michelle Bachelet en el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.



“Nosotros hemos manifestado varias veces nuestra posición. Lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región. Y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura”, expuso.



En esa línea, dijo desconocer si esta exposición puede ser clave para Bachelet, pero acotó que “la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión, sigue vigente”.



Luego al ser requerido sobre si la información que tenían de otros actores corresponde a la advertencia de un posible veto de Estados Unidos a la figura de la expresidenta, contestó: “Es lo que ya les dije, teníamos información”.