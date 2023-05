Madre abandonó a lactante de 10 meses en la clínica Bicentenario: estaba intoxicada con cocaína

Víctor Torres sostuvo que “no les gusta un proyecto de ley que de todas maneras mejora las condiciones de cumplimiento del fallo porque no quieren, en definitiva, devolver lo que se cobró de más. El problema no lo tienen con el Gobierno ni la Superintendencia, el problema lo tienen con el cumplimiento de un fallo, y si no quieren cumplirlo, tendrán que responder en la Corte”.