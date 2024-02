Madre de joven asesinada en Maipú llegó a La Moneda a pedir justicia para Ari

Genoveva Arango, madre de Ari Salgado, asesinada por su pareja con más de 100 puñaladas en Maipú, exigió justicia por el femicidio de su hija y que a su victimario, Joaquín González Barra, se le condene con la máxima pena que admite nuestra legislación, es decir, presidio perpetuo calificado.



“Necesito que se haga justicia para mi hija, que sea la pena máxima para que en este país no vuelva a pasar esto. Ya es mucho, demasiado, que todos los días estén muriendo mujeres”, dijo la mujer.



Genoveva Arango llegó acompañada de familiares de la víctima para pedir “al señor Presidente Boric, que se haga justicia. Que se haga la justicia máxima, porque el hombre se ensañó con mi hija, él no tuvo piedad. No fue una puñalada, no fue una discusión”, afirmó.



Los hechos ocurrieron en pasaje Congo Belga de la Villa Los Naranjos de Maipú, donde la pareja tuvo una discusión que derivó en golpes y luego el hombre le propinó 114 puñaladas, causándole la muerte. Para ocultar el crimen puso el cuerpo de la víctima en un saco y lo guardó al interior de una maleta la que escondió bajo su cama.



“Tiene que hacerse justicia por cada mujer que ha muerto, por cada mujer que ha sufrido el horror de vivir este tormento, que un hombre te maltrate”, subrayó la madre de Ari Salgado.