Maduro le pidió al espíritu de Maradona tirarle “las patas” a Milei

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien durante el último tiempo ha tenido fuertes cruces con su homólogo argentino, Javier Milei, le pidió al espíritu del fallecido futbolista Diego Maradona que asuste al mandatario mientras duerme.

Bajo el marco de un congreso “antifacista” celebrado en Caracas, al que asistieron delegados de 95 países, incluido Argentina, el líder chavista sostuvo: “Diego, ¿te pido algo? Hálale las patas (asústalo) a Milei cuando está dormido, preséntate en el cuarto y le ‘jalas’ las patas, ¡Diego!”.

“Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei”, declaró Maduro al ver un cartel del astro argentino entre los asistentes al evento.

“¿Les parece buena idea que les jale las patas? (…) Que no lo deje dormir chico, tanto daño que le hace al pueblo”, agregó el mandatario a su homólogo, a quien nuevamente catalogó de “nazi”.

En la propia instancia, Maduro rememoró el día en que Maradona le hizo entrega de un lujo reloj valorado en más de 30 mil dólares. “Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo”, declaró.