Manuel Monsalve renunció a su militancia en el Partido Socialista tras denuncia de violación

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renunció a su militancia en el Partido Socialista (PS), colectividad que ya lo había suspendido tras la denuncia en su contra por abuso sexual y violación que investiga la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.



En una carta enviada al Servicio Electoral (Servel), la exautoridad de Gobierno indica que “en ejercicio del derecho que me confiere el inciso segundo del Artículo 21 del DFL 4 que fija el texto refundido de la ley 18.603, vengo en renunciar al partido político Socialista de Chile al cual me encuentro inscrito en sus registros”.



“En consideración que se me acusa de un delito grave, es que considero indispensable dedicarme por completo a mi defensa y, así, evitar en lo posible que este proceso dañe a personas o instituciones que aprecio y respeto”, añade.



Además de la denuncia por delitos sexuales, Monsalve también podría ser imputado por obstrucción a la investigación, debido a que instruyó a detectives de la PDI revisar las cámaras donde se desarrollaron los hechos, es decir, el restorán Ají Seco Místico y Hotel Panamericano, además de contactar a la víctima con la supuesta intención de hacerla desistir de su denuncia.



Por estos últimos hechos, anoche el director general de la PDI, Eduardo Cerna, dispuso el “retiro absoluto” de la institución de la jefa nacional de Inteligencia Policial, prefecta inspectora Cristina Vilches, por su responsabilidad en los registros de cámaras en el caso Monsalve y las “visitas” de detectives a la denunciante del exsubsecretario del Interior.