Marcel evita seguir alimentando la controversia y llama a concretar inversiones

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que “el mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos, no tenemos que vernos ni como adversarios ni como obstáculos”.



La frase la pronunció luego de participar en el “Encuentro Nacional Gremios x Chile” y dicen relación con las declaraciones de este jueves del Presidente Gabriel Boric sobre la baja inversión de capitales chilenos en el país que tanto molestó al empresariado criollo.



“Me parece que a lo que él le hacía referencia (el Presidente) es el tipo de mensaje que uno escucha de distintos tipos de inversionistas”, matizó el secretario de Estado.



“A mí me toca, en razón de mi cargo, salir mucho del Chile, recibir muchos inversionistas extranjeros. Y claro, uno nota un tono un poco distinto con los inversionistas locales, pero bueno, tienen que trabajar con todos, no hay otro camino”, añadió.



Asimismo, insistió en la necesidad de destrabar este aparente estancamiento en la inversión y cambiar la percepción que se tiene de la gestión del Gobierno, antes que seguir profundizando la controversia.



“Cuando nos planteamos estas preguntas de esta manera, buscamos la polémica, el qué le dijo, el qué le respondió. Yo sinceramente no me interesa esa dinámica”, expresó.



En ese sentido afirmó que el país “necesita invertir para crecer, que vayan mejorando las condiciones para invertir en Chile. Hoy día tenemos un stock de proyectos de inversión para el próximo año que es muy significativo y que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que esas inversiones se materialicen”.



“El mal momento económico es una especie de muletilla que la vemos a diario. Nosotros hemos logrado algo que no era fácil. Logramos salir de una situación de desequilibrio macroeconómico de gran envergadura”, subrayó.



Además destacó que “la economía está creciendo, puede que hay un mes que tengamos una cifra de cero, pero si miramos el trimestre que acaba de publicarse (…) la economía creció del 2,3%”.



“Yo creo que las polémicas es poco lo que aportan a lo que tenemos que hacer y por lo tanto, yo no voy a alimentar esa polémica (…) como dijo alguna vez el Presidente (Ricardo) Lagos, ‘eso es hojarasca’. Lo importante es lo que seamos capaces de construir sólidamente y mirando los intereses del país”, insistió.