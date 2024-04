Marcel llama dejar de lado sesgo pesimista luego de conocerse IPC

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al IPC de 0,4% en marzo, que se ubicó dentro de las proyecciones optimistas del mercado.



“Lo que estas cifras nos están diciendo es que la realidad macroeconómica del país está en un lugar distinto del que se venía proyectando. Tenemos que ir dejando atrás los sesgos que llevaron a muchos analistas, muchos actores a tener proyecciones más negativas”, dijo el secretario de Estado.



“El desprendernos de ese sesgo pesimista no significa que la tarea esté hecha. Hay muchos desafíos por delante”, dijo.



“Nosotros no paramos y no vamos a parar de trabajar en todo aquello que ayude a sostener el crecimiento en el corto plazo, a aumentar el crecimiento potencial en el largo plazo, y a asegurar que el crecimiento sea consistente con una inflación baja”, agregó el ministro.



“Nos ayudaría mucho que hubiera otros actores que, reconociendo la realidad que indican las cifras, pudieran también contribuir a que vayamos construyendo ese futuro mejor para los chilenos y chilenas”, señaló.



Consultado sobre a quién iban dirigidas sus palabras, el ministro indicó que “a quienes han estado proyectando cifras más negativas, a quienes han estado planteando ciertos juicios muy taxativos y muy negativos sobre la economía chilena. Vemos que eso no corresponde a la realidad”.



Al finalizar, Mario Marcel indicó que el dato del IPC “se suma a los datos que hemos tenido en las últimas semanas. Tuvimos una mejor cifra definitiva de cuentas nacionales para el 2023, tuvimos cifras muy positivas de Imacec en febrero, tuvimos una ratificación de que este año nos vamos dirigiendo a un crecimiento de entre el 2% y el 3%, según el Banco Central”, cerró.