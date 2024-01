Marcel valora IPC negativo de diciembre y anticipa buenas noticias para 2024

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de -0.5% en diciembre dado a conocer este lunes, lo que no solo está bajo la expectativa del mercado, sino que es una muy buena cifra para el propósito de alcanzar la meta del 3% interanual del Banco Central, algo podría ocurrir en el primer semestre de este año.



“Hay que decir que una inflación de menos 0,5% es muy raro, de hecho hay que irse hasta a abril del 2013 para encontrar un IPC de menos 0,5% y para el IPC sin volátiles hay que irse el 2009 para encontrar esa cifra, eso lo que refleja es que efectivamente, como lo dijimos en su momento, parte de la sorpresa al alza que hubo en noviembre que era de carácter transitorio se revirtió en el IPC de diciembre”, dijo Mario Marcel.



Al respecto enfatizó que “cerramos el año con una cifra por debajo de todas las expectativas que se habían acumulado por distintos analistas, entre otros el propio Banco Central, no recuerdo a nadie que haya estado previendo un IPC a diciembre inferior al 4% como efectivamente se dio en esta ocasión, dado que estamos llegando a un 3,9%”.



En cuanto a las expectativas dijo que se espera seguir avanzando en el proceso de convergencia inflacionaria y alcanzar la meta de 3% interanual que tiene como objetivo el Banco Central en el primer semestre de este año.



Consultado respecto de si el dato inflación de diciembre debiera llevar al Banco Central a ser más agresivo en sus recortes en la tasa de interés, Marcel recordó que el instituto emisor toma sus decisiones de política monetaria sobre la base de las proyecciones de mediano plazo de la economía y no de una cifra puntual.