Marcel y situación económica: “Estamos dando vuelta este partido”

Una metáfora futbolística realizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a la situación económica que atraviesa nuestro país.



En entrevista con Radio ADN, el secretario de Estado advirtió que “la opinión de la ciudadanía respecto a la economía es muy sensible a la inflación. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que esa opinión se haya ido deteriorando a medida que la inflación aumentó”.



“Sin embargo, afortunadamente, ahora que estamos en época de Mundial, podemos usar una metáfora futbolística: estamos dando vuelta este partido. Estamos dando vuelta un partido donde comenzamos con dos goles en contra, por decirlo así”, añadió.



Marcel acusó que “comenzamos esta etapa del ciclo con presiones locales al aumento de la inflación mayores a las que tenían otros países, y nos hemos abocado durante este tiempo a reducir esas presiones, y eso ya está empezando a tener efectos”.



“Las previsiones que hay hacia adelante, es que la economía va a tener una contracción este último trimestre del año, a partir de ahí va a tender a estabilizarse, y desde el segundo trimestre del próximo año, va a volver a crecer. Y, al mismo tiempo, va a estar reduciéndose la inflación”, complementó.



De esta manera, afirmó que en 2023, “aunque vamos a haber partido desde un punto relativamente bajo de actividad, a lo largo del año la actividad se va a ir recuperando, y al mismo tiempo la inflación va a ir cayendo”.



Indicó que “ese es un escenario muy distinto del que nos ha tocado vivir durante los últimos meses, y muy distinto de la sensación ambiente que hoy existe. Creo que es importante que podamos transmitir eso los economistas, porque todos tienen más o menos el mismo diagnóstico. Cuando hablamos de cifras negativas para el 2023, es porque partimos de un punto relativamente bajo. Pero durante el año, vamos a tener recuperación de la actividad”.



En relación al sorpresivo aumento mensual del 1% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre -en relación al 0,4% proyectado por los analistas-, el ministro aludió a que el país aún se está recuperando del “sobrecalentamiento” de la economía de 2021.



“Lo que hemos estado experimentando durante buena parte del 2022, es que la economía se ha estado ajustando para reducir las presiones sobre la inflación, que aumentaron fuertemente el año pasado con la inyección de recursos a través de las ayudas fiscales, el IFE universal y los retiros de los fondos de pensiones”, explicó.



El economista advirtió que si bien los beneficios ayudaron “a que se recuperara rápido la actividad”, fue “a costa de sobrecalentar la economía y aumentar las presiones de la inflación”.



Aclaró que “todo este 2022, tanto a través de la política monetaria como también de la política fiscal han estado reduciendo esas presiones a la inflación, y eso ha hecho que después del peak que tuvimos en agosto, hemos estado ya bajando la inflación. Y vamos a seguir bajando durante los próximos meses, que es lo que espera la mayoría de chilenos y chilenos, es algo a lo que no estábamos acostumbrados”.



CALIFICACIÓN FITCH



Además, el titular de Hacienda valoró que la agencia calificadora de riesgos Fitch Rating haya mantenido la nota crediticia de Chile en A- y también su perspectiva “estable” debido a las señales de “moderación” del Presidente Gabriel Boric.



Marcel subrayó que se mantuvo la calificación con perspectiva estable a futuro, “lo que significa que esta calificadora no espera modificaciones en el futuro inmediato”.



“Se está reconociendo el esfuerzo que está haciendo el país por estabilizar sus cuentas fiscales, por realizar el ajuste que la economía requiere para crecer y generar empleos de manera estable”, agregó.



El expresidente del Banco Central explicó que el reconocimiento se traduce en que “el costo del endeudamiento para la economía chilena se mantiene también estable. Cuando uno baja de la calificación de riesgo, los costo de financiamiento se van volviendo mayores, y con ello me refiero al costo de financiamiento del Estado, de las empresas, de los bancos y a través de estos, de la ciudadanía”.



A modo de ejemplo, mencionó el caso de Colombia, que perdió el grado de inversión: “Nosotros todavía estamos varios peldaños por arriba del grado de inversión, pero Colombia desgraciadamente lo perdió, y eso ha significado que los mercados internacionales para la deuda de Colombia sean cerrados”.



“Y Colombia en estos momentos no está emitiendo bonos, sino que su alternativa se limita al financiamiento que puedan obtener de organismos internacionales como el Fondo Monetario (Internacional), el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso, es una situación compleja para cada economía”, precisó.



“Nosotros afortunadamente tenemos esas alternativas, y eso nos permite mantener a raya los costos de lo que hay que dedicar en el presupuesto a pagar intereses, versus lo que es necesario gastar en educación, salud o seguridad social”, añadió.



AYUDAS SOCIALES



Sobre la demanda de nuevas ayudas sociales frente a la solicitud de algunos parlamentarios de un nuevo retiro a los fondos previsionales, Marcel pidió entender “cuan distinto es el escenario que tuvimos hoy respecto al que tuvimos durante la crisis del Covid-19. En esa época, se tuvo ayudas muy masivas y generalizadas, dado que habíamos tenido un aumento enorme del desempleo, al comienzo de la crisis se perdieron dos millones de empleos, muchas personas no podían salir a trabajar, y no teníamos la capacidad para identificara a las personas más afectadas”



Recalcó que en ese entonces “la actividad cayó en un momento más de 10%”, mientras que “hoy día, afortunadamente la situación es distinta”.



“Tenemos la posibilidad de movilizar recursos en favor de las personas más afectadas por la inflación. ¿Quiénes son?, los hogares de menores ingresos, donde hay personas desocupadas, donde las mujeres no han podido volver al mercado del trabajo. Ese es el foco que tenemos que tener hacia adelante”, enfatizó.



Además, resaltó que “en los últimos meses, hemos tomado medidas que tienen coberturas que van más allá que es lo que tradicionalmente se ha entendido por políticas más focalizadas. Cuando se incrementó, por ejemplo, la asignación familiar junto con el ingreso mínimo, llegamos a alrededor de tres millones y medio de hogares, con el bono de invierno se llegó a cinco millones y medio de hogares, es una proporción no menor”.



El jefe de la billetera fiscal precisó que “algunas de esas medidas siguen vigentes, no es que hayan desaparecido. Y más aún, se han ido adaptando en el tiempo”, mencionando “el complemento de la asignación familiar para el costo de la canasta básica de alimentos, se sigue entregando hoy día”.



Finalmente, aclaró que “lo que hoy va a hacer el Gobierno, lo va a hacer dentro del marco presupuestario que ya está aprobado para el 2023. Como sabemos, recién el martes pasado se promulgó la ley de presupuestos para 2023, esta contempla un incremento del gasto de 4,2% en términos reales para el próximo año. Y dentro de eso, hay reservas de recursos para aplicar nuevas necesidades que vayan surgiendo”.