Marcel y “volanteo masivo” convocado por el FA por pensiones: “No debiera ser una causa de alarma”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el informe de la mesa técnica por las pensiones que se conoció este miércoles y manifestó su confianza en alcanzar acuerdo con la oposición para sacar adelante la iniciativa del Gobierno y que incluso el empresariado vea con buenos ojos la reforma.



En entrevista con T13, Marcel indicó que “es interesante que actores importantes del país tengan una posición respecto a esto. Eso expresa que esta postergación durante tantos años no le hace bien a nadie. No solo afecta a los pensionados y trabajadores, sino que a todos los actores económicos y políticos. Esta es una excelente oportunidad de reducir la incertidumbre”.



“Ayuda que haya ese alineamiento me parece bien notable y nos indica que tenemos que aplicarnos y sacar el partido adelante. Nos queda poco y se han ido alineando las opiniones”, expresó.



“Creo que nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en llegar a un acuerdo. Creo que el plantear escenarios alternativos solo nos distrae. Concentrémonos en lo que hay que hacer. Hoy tenemos reunión de la comisión. A la vuelta del receso vamos a estar en el mes clave que se fijó el propio Senado, para aprobar esta reforma. Ahí tienen que estar focalizados nuestros esfuerzos”, complementó.



Respecto al documento de la comisión técnica, Marcel señaló que “nos coloca bien en tierra derecha, porque lo que va quedando es terminar de ponerse de acuerdo en un conjunto de parámetros y que estos sean consistentes entre sí. Tengamos claro que es un informe técnico que fue preparado por representantes de los senadores de la comisión. No es un acuerdo político, pero facilita mucho la discusión en la instancia política”.



Pese a que el citado documento fue filtrado, el ministro aseguró que no debe bloquear el avance de la reforma. “Desgraciadamente en este país hay muchas cosas que se filtran, cuesta mucho saber cómo estas cosas ocurren, pero tenemos que concentrarnos en lo importante. Lo importante es que estamos bastante cerca de tener un acuerdo, y no creo que debamos darle una decepción a los pensionados y trabajadores, porque alguien en alguna parte filtró un informe”.



Al finalizar, el secretario de Estado se refirió al “volanteo masivo” del Frente Amplio (FA) por pensiones. “Yo diría que el que se manifieste la opinión de la ciudadanía no debiera ser una causa de alarma, en la medida en que sea de acuerdo a la forma pacífica en que tiene que ocurrir. Si uno considera lo que ha sido la campaña que hemos tenido durante años, por parte de la industria de las AFP, en relación a esta reforma creo que el que haya un volanteo o algo de ese tipo no me parece que sea una transgresión de nada”.



En enero de 2025 se cumple el plazo fijado por el Ejecutivo para despachar la reforma y un grupo de legisladores, a través de un protocolo de tramitación establecido en agosto para resolver en el Senado y de mayoría opositora, debería sentenciar el destino de la iniciativa impulsada por el Gobierno.