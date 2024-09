Mariela Sotomayor anuncia demanda contra Faloon Larraguibel: “No puedo creer este nivel de mentira”

Un duro descargo realizó la periodista Mariela Sotomayor, quien anunció que tomará acciones legales en contra de Faloon Larraguibel, luego de unas recientes declaraciones de la ex “Yingo” en el programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”.

Concretamente, Larraguibel aseguró en dicho espacio que Sotomayor, con quien compartió en el reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, se habría burlado del episodio de violencia intrafamiliar que sufrió en marzo de este año.

“Eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar, simplemente. Después solo veían mi reacción y, obviamente, al final era como: ‘La Faloon que es conflictiva, qué agresiva, qué violenta’ (…). Pero claro, era porque ya me venían diciendo ‘mala madre’, ‘dejaste a tus hijos botados’, ‘te pegan’ o ‘por algo tu marido te pegó’”, comentó Faloon, según consignó La Cuarta.

Bajo este contexto, y en una conversación con el programa de TV+, “Sígueme”, Mariela reaccionó a estas declaraciones y afirmó que demandará a Larraguibel.

“No puedo creer este nivel de mentira (…). Pero lo primero que yo quiero aclarar, es que yo jamás, en mi vida, he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije, a ella o a cualquier persona”, manifestó la comunicadora.

Asimismo, subrayó que “yo ya no estoy para juegos, no estoy para que se me anden inventando cosas”. En este sentido, señaló que “a raíz de estas declaraciones, yo voy a presentar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel”.

“Es una demanda, donde ella va a tener que responder y donde voy a exigir que Canal 13 emita las imágenes, donde todo Chile y ustedes van a poder comprobar que esta mujer está mintiendo absolutamente”, sostuvo.

Además, planteó que “así como ella hoy está hablando cosas que no son verdad, yo también voy a buscar la forma de que mediáticamente esto se compruebe porque yo no acepto que nadie venga a hablar de mí”.

“Soy una mujer que tengo una imagen, yo trabajo con mi imagen y trabajo con lo que estudié, con lo que aprendí y soy periodista y aunque le molesto a un montón de gente, sí, soy periodista. Y no estoy dispuesta a que nadie ponga palabras en mi boca y venga a dañar mi imagen”, expresó.