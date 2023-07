Mario Velasco y su duro cruce con hija de Francisca Imboden tras polémica con Jean Philippe Cretton: “Me empapelaron”

Después de algunos días de la gran polémica que envolvió a Jean Philippe Cretton, quien fue visto cercanamente en una fiesta con Trinidad Garcés, hija de Francisca Imboden, Mario Velasco, conductor del programa de farándula “Zona de Estrellas”, dio a conocer un particular incidente que vivió por hablar en pantalla sobre este caso.

El ex Yingo, contó que recientemente se encontró con Garcés, quien lo encaró duramente por sus comentarios en torno a los videos filtrados, donde aparecía con el animador de Chilevisión, cuando todavía no se conocía el quiebre de este último con Pamela Díaz.

A través del propio espacio televisivo, Velasco manifestó que “el fin de semana me empapelaron en una fiesta. Me dijeron: ‘Oye CTM, tú fuiste”.

“Y yo pestañeé, y dije: ‘¿Quién es?’. Y se me venían acercando y me venían diciendo más cosas. Y no lograba reconocer quién era. Dije: ‘¡¿pero qué pasó?!’. Y me respondió: ‘Yo soy Trinidad Garcés’”, detalló.

Asimismo, y cuando lo recriminaba por sus dichos, el animador aseguró que “obviamente, me saqué los balazos como buen ‘Matrix’”.

“¡¿Pero qué dije yo de ti?!’. Dije que era muy linda, que no culpaba a Jean-Philippe”, le habría contestado Velasco.

En este sentido, el rostro de Zona Latina concluyó con que “me imagino que es una niña que no está acostumbrada a verse en la palestra, y menos ligada a algo que podría ser una infidelidad”.