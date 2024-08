Matthei acusa “festival de inauguraciones” con candidatos oficialistas

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a las actividades que han encabezado personas del oficialismo las últimas semanas.



Tras presentar un nuevo sistema de incautación de especies al comercio ambulante en la comuna, Matthei criticó que “lo que nosotros estamos viendo es un festival de inauguraciones, de reuniones, de anuncios, etc., donde se ven todo tipo de personajes, ministros, todo”.



En esta línea, recalcó que “son siempre con candidatos de un mismo lado. Yo no he sabido de nadie que sea de oposición a que hayan invitado algún tipo de estas reuniones”.



La jefa comunal manifestó que “si hay intervencionismo o no, no soy yo la que lo decide”, agregando que “ha sido tan descarado que una cosa es si hay intervencionismo o no, que pueda ser sancionado por ley, eso lo verá la Contraloría”.



“Lo que a nadie le cabe duda es que ha sido de muy mal gusto, ha sobrepasado todos los límites éticos, los límites de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Pero eso ya es un límite ético que cada uno sabe si lo cumple o no”, complementó.



Matthei dijo que espera que “por lo menos no se esté estando plata de todos los chilenos en hacer intervencionismo ilegal, eso ya lo verá la Contraloría”.