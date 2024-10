Matthei niega vínculos con Hermosilla y Guerra y critica desvío del debate

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió este domingo a los diputados socialistas, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes actúan como querellantes en el Caso Audios, y la instaron a explicar su relación con el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva, y el exfiscal Manuel Guerra.



Este llamado surgió tras la filtración de mensajes entre Hermosilla y Guerra, en los que se mencionaba a Matthei. Según lo informado por The Clinic, Manuel Guerra habría dicho a Hermosilla: “Somos grandes amigos” refiriéndose a la jefa comunal, agregando que “conmigo el trato es de querido fiscal y me llaman siempre diciéndome que habla bien de mí”. Estos comentarios derivaron en declaraciones vulgares hacia Matthei.



En respuesta, la alcaldesa expresó en su cuenta de X que “las expresiones conocidas son denigrantes y no aportan en nada a la investigación del caso, que es lo que nos debería ocupar”. Además, Matthei subrayó que “nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra”.



Matthei también criticó el enfoque del debate, describiéndolo como “miserable” y afirmando que “en nada contribuye a esclarecer qué tipo de delitos pueden haberse cometido, mientras se dejan de lado problemas más urgentes para los chilenos”. En esta línea, mencionó la necesidad de abordar temas como la designación de ministros de la Corte Suprema, y el amiguismo y favoritismo en el sistema.



Finalmente, Matthei reafirmó su postura frente a los delitos: “En materia de delitos he sido muy clara desde un principio y lo mantengo: caiga quien caiga”.