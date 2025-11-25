Home Nacional "matthei reapareció en redes sociales tras las elecciones: “la vid..."

Matthei reapareció en redes sociales tras las elecciones: “La vida sigue, tengo muchos planes”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas compartió un video en su cuenta de Instagram donde agradeció el cariño que ha recibido.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Matthei reapareció en redes sociales tras las elecciones: “La vida sigue, tengo muchos planes”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reapareció en redes sociales luego de quedar en quinto lugar en la primera vuelta presidencial del domingo 16 de noviembre.

Matthei compartió un video en su cuenta de Instagram, donde agradeció el cariño que ha recibido y aseguró que tiene “muchos planes” que contará próximamente, consignó 24Horas

Se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo. Muchos whatsapp, flores, he recibido libros, chocolates. De todo. Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar porque de verdad es mucho”, comenzó indicando. 

Por lo anterior, remarcó que “he querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando”

Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
¿Buscas electrodomésticos eficientes? No te pierdas el...

A medida que avanzan los descuentos del evento, las marcas están apostando por dispositivos más inteligentes, con menor consumo energético y mejor relación precio-calidad. Y lo mejor es que durante el Black Friday se pueden encontrar rebajas que no se repiten en ningún otro momento del año, lo que lo transforma en la oportunidad perfecta para invertir en equipos que realmente faciliten tu rutina.

Leer mas
Nacional
Expresidente Frei recibió a Kast en su domicilio de ca...

Según información recabada por Radio Biobío, la reunión fue durante la mañana de este lunes, entre las 10:00 y las 12:00 horas. En la instancia, si bien el candidato republicano fue recibido por Marta Larraechea, la exprimera dama no participó. Además del exmandatario estuvo su hija Magdalena Frei.

Leer mas
Nacional
Sobreviviente de tragedia en Torres del Paine culpa al...

Según consignó Radio Biobío, Tom Player conversó con The Guardian y relató que el día en que ocurrió la tragedia no había guardaparques. Añadió que “les mostramos una captura de pantalla del pronóstico del tiempo al personal del campamento y dijeron que estaba normal. Tomamos en cuenta ese consejo”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/