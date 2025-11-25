Matthei reapareció en redes sociales tras las elecciones: “La vida sigue, tengo muchos planes”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reapareció en redes sociales luego de quedar en quinto lugar en la primera vuelta presidencial del domingo 16 de noviembre.

Matthei compartió un video en su cuenta de Instagram, donde agradeció el cariño que ha recibido y aseguró que tiene “muchos planes” que contará próximamente, consignó 24Horas.

“Se acabó la campaña y la vida sigue, pero he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo. Muchos whatsapp, flores, he recibido libros, chocolates. De todo. Voy a ir contestando todo lo que he recibido, pero me voy a demorar porque de verdad es mucho”, comenzó indicando.

Por lo anterior, remarcó que “he querido hacer este video para agradecerles a todos. Los quiero mucho, la vida sigue, tengo muchos planes y se los voy a ir contando”.