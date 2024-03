Matthei responde a Boric: “El Presidente tiene que aprender a recibir críticas”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió este jueves a la respuesta que dio este miércoles el Presidente Gabriel Boric, por sus cuestionamientos a la crisis de seguridad del país, afirmando que el Mandatario “tiene que aprender a recibir críticas”.



Matthei remarcó que “la situación está tan grave, a pesar de que el Presidente ha dicho que ‘estamos mejor’ que hace dos años atrás, la situación está tan grave que un alcalde esta vez de gobierno pide públicamente militares en las calles, así de grave está la cosa”, sostuvo la jefa comunal a raíz de la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en su comuna, recogió Emol.



Boric señaló posteriormente que “no tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica”, a la vez que defendió “en términos generales respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor”. “La idea de pesimismo general que están permanentemente tratando de instalar algunos actores, no se condice con las tremendas potencialidades que tiene Chile”, indicó.



Al ser requerida en esta jornada por la respuesta del Presidente, la alcaldesa de Providencia remarcó que “no tiene sentido andar polemizando y también el Presidente tiene que aprender a recibir críticas”.



La jefa comunal añadió que si bien la “situación de seguridad ciudadana estaba muy mala, pero tengamos claro que ellos hicieron toda una campaña para destruir a Carabineros, se hablaba de refundar Carabineros, se hablaba de que se fueran todos los cuarteles, de que eran violadores de DDHH y en el fondo hicieron toda una campaña para que los Carabineros no pudieran actuar y eso es parte la situación que estamos viviendo hoy”, consignó Emol.



Sostuvo que “cuando se habla de sacar a los militares a la calle, acá no se puede improvisar. Primero uno tiene que preocuparse cuál es la estrategia que han tenido, la preparación que le dan o que le van a dar, cuál es el armamento previsto, cuáles son las reglas del uso de las fuerzas con las cuales van a poder actuar, dónde los va a poner, qué es lo que van a resguardar, quiénes van a liderar, dónde van a mandar a los carabineros que se liberen, porque la verdad en esta materia uno tiene que ser bastante serio”.



Detalló que “sacar a militares a hacer labores de prevención ciudadana no es banal. Y si llegase a haber un uso de la fuerza que llegase a ser cuestionado por la ciudadanía y por las autoridades, eso significa que podemos destruir la FFAA de la misma manera ellos intentaron destruir a Carabineros, entonces sí que estaríamos en una situación de mucha vulnerabilidad como país”.

Sin todos esos detalles sobre el despliegue militar, Matthei consideró que “no hay nada, entonces lo que va quedando es que estas son palabras, son palabras para causar emociones y sensaciones en el público, pero el tema del crimen organizado es muy serio”.