Matthei valoró renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó la tarde de este martes la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI tras las presiones surgidas por la defensa de su padre, Eduardo Macaya que fue condenado a seis años de prisión efectiva por abuso sexual a dos menores.



Mediante una declaración en video, la alcaldesa señaló que “yo valoro enormemente el gesto de Javier Macaya. Creo que aquí hay un problema que afecta muy fuertemente a una familia, pero no tiene por qué afectar a una institución completa”.



Los cuestionamientos y presiones hacia el senador gremialista se intensificaron cuando el domingo, en entrevista con “Mesa Central”, de Canal 13, se refiriera al tema señalando que “yo como hijo de, estoy del lado de mi padre” y cuestionara el proceso judicial.



Respecto a esto último, Matthei sostuvo que “toda la sociedad, todos nosotros, debemos estar siempre de parte de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Aquí no cabe ninguna otra defensa que ella, la de las víctimas”.



“Quiero también señalar que aquí ha habido una condena de parte de los tribunales a Eduardo Macaya y esa condena y las resoluciones de los tribunales tienen que cumplirse absolutamente”, agregó la alcaldesa de Providencia.



“En esto, igual que con cualquier tipo de delito de corrupción, tiene que ser caiga quien caiga. No hay espacio para ningún otro tipo de defensa más que de las víctimas”, finalizó.