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Mauricio Flores reveló el presentimiento que tuvo antes del viaje de su hijo Danko: “Algo malo podía ocurrir”

Danko Flores fue detenido el pasado 27 de octubre, cuando transportaba 18 kilos y 600 gramos de pasta base de cocaína ocultos en el tablero de su camioneta. Tras su captura, el hijo del humorista enfrentó una audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. En esa instancia, el tribunal decretó 120 días de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Eduardo Córdova
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Mauricio Flores reveló el presentimiento que tuvo antes del viaje de su hijo Danko: “Algo malo podía ocurrir”

El humorista Mauricio Flores habría manifestado su preocupación por el viaje de su hijo Danko a Iquique, antes de que fuera detenido por tráfico de drogas. Según informó el matinal “Contigo en la Mañana”, el comediante entregó nuevos antecedentes sobre el caso en una conversación fuera de cámara con el departamento de prensa de Chilevisión.

Danko Flores fue detenido el pasado 27 de octubre, cuando transportaba 18 kilos y 600 gramos de pasta base de cocaína ocultos en el tablero de su camioneta.

Tras su captura, el hijo del humorista enfrentó una audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte. En esa instancia, el tribunal decretó 120 días de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

¿Qué dijo Mauricio Flores sobre la detención de su hijo Danko?

De acuerdo con el reportaje exhibido por “Contigo en la Mañana”, Mauricio Flores accedió a conversar con el equipo periodístico de Chilevisión, aunque pidió hacerlo fuera de cámara.

Durante esa conversación, el comediante habría explicado que Danko tenía intenciones de trasladarse a Iquique para trabajar como conductor de camiones. Sin embargo, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con esa decisión.

En ese contexto, el humorista habría manifestado que tenía un mal presentimiento sobre el viaje de su hijo.

“Tenía un presentimiento que algo malo podía ocurrir y tristemente no estaba equivocado”, habría señalado, según la información entregada por el matinal.

El comediante, quien se presentó este domingo en la Expo Quillota junto a Melón y Melame, no habría querido entregar mayores declaraciones públicas sobre la situación familiar.

Por ahora, Danko Flores permanece en prisión preventiva mientras continúa la investigación por el delito de tráfico de drogas.

Hijo de Mauricio Flores queda en prisión preventiva por tráfico de drogas: transportaba más de 18 kilos de cocaína
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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