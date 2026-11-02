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Corte Suprema pone fin a la disputa de expareja por el gato “Perseo”: Rechazó custodia compartida

El máximo tribunal determinó que el felino deberá quedar bajo el cuidado exclusivo de Paulina Del Rosario Torres Pérez, descartando un régimen de custodia alternada.

Leonardo Medina
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Corte Suprema pone fin a la disputa de expareja por el gato “Perseo”: Rechazó custodia compartida

La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó una demanda de tenencia compartida de un gato llamado “Perseo”. Todo esto, en medio de una disputa judicial entre una expareja. 

Según consignó Emol, el máximo tribunal determinó que el felino deberá quedar bajo el cuidado exclusivo de Paulina Del Rosario Torres Pérez, descartando un régimen de custodia alternada.

En el fallo, la justicia estableció que el bienestar del animal debía prevalecer por sobre los intereses de sus propietarios. 

En ese marco, se rechazó el recurso de casación presentado contra la sentencia, apuntando a que no existían fundamentos suficientes para modificar lo resuelto por el tribunal de alzada.

De acuerdo a lo indicado por el Poder Judicial, uno de los aspectos centrales del fallo fue el reconocimiento de que “ambas partes fueron las tutoras y responsables del animal”.

No obstante, mencionaron: “Lo cierto es que la normativa de protección animal invocada exige analizar la condición de la mascota no sólo como una cosa mueble semoviente al amparo de la copropiedad del derecho común, sino como un ser sintiente”. Por lo tanto, su “bienestar debe ser objeto de protección por sobre el interés y derecho de sus dueños”.

“Por lo que la copropiedad que sirve de fundamento a la acción en estudio no resulta, por sí sola, determinante para su acogimiento; unido a la alta conflictividad de las partes que permite descartar cualquier garantía de bienestar para el felino bajo un sistema de custodia compartida”, añadieron en el fallo.

Además, remarcaron que este último régimen “tampoco se ajusta a las pretensiones propias de la acción ejercitada. Por lo anterior, en la especie, la demanda resulta impropia, tal como lo resolvieron los jueces de alzada”.

Source Texto: La Nación/Foto: Manja Vitolic en Unsplash (referencial)
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