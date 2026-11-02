Cony Capelli reveló qué hacía antes de entrar a Gran Hermano: “Había juntado plata para estudiar en la universidad”

Cony Capelli recordó cómo tomó la decisión de ingresar a la primera temporada de Gran Hermano Chile y reveló que estaba preparando su ingreso a la universidad. La bailarina participó en el react del casting de la tercera edición del reality, donde compartió detalles de su experiencia.

Actualmente, el programa de Chilevisión se encuentra realizando el proceso de selección para su nueva temporada. Según lo anunciado, la producción busca participantes desconocidos, con el objetivo de recuperar la esencia de la primera edición.

En esta instancia también participaron algunos de los exparticipantes más recordados del reality, como Pincoya, Trini Cerda, Bambino y Viviana Acevedo, quienes colaboraron en la búsqueda de los próximos integrantes de la casa.

Sin embargo, una de las intervenciones que llamó la atención fue la de Cony Capelli, ganadora de la primera temporada, quien recordó cómo llegó a formar parte del programa.

¿Qué hacía Cony Capelli antes de entrar a Gran Hermano?

Durante su participación en el react del casting, la bailarina contó que antes de ingresar al reality estaba estudiando en un preuniversitario y preparándose para entrar a la educación superior.

“Yo estaba estudiando en un preuniversitario. Había juntado plata para estudiar en la universidad, estaba súper bien, sacando 900 puntos en lenguaje”, recordó.

No obstante, su futuro tomó otro rumbo luego de recibir la propuesta para participar en el programa. Según relató, fue Suro Solar quien terminó convenciéndola de aceptar el desafío.

“Al principio le dije que no porque no me veía en un reality, pero me convenció”, explicó Capelli.

Cony Capelli recordó su experiencia en Gran Hermano

La bailarina también reflexionó sobre lo que significó participar en el espacio de telerrealidad y cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

En ese sentido, reconoció que su paso por el programa tuvo momentos positivos y otros especialmente difíciles.

“Fue una de las mejores, pero a la vez peores experiencias de mi vida”, sentenció.

Finalmente, Cony Capelli hizo hincapié en el impacto que puede tener el encierro y la exposición mediática en quienes participan del formato.

“Gran Hermano te cambia la vida”, concluyó.