Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) fue imputado en Texas por presuntamente atropellar de forma intencional a un trabajador de la construcción mexicano en Houston. El funcionario fue identificado como Mario Alberto Morales, quien enfrenta un cargo de asalto agravado en segundo grado con arma mortal. La imputación fue confirmada por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris.