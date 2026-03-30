Mauricio Lizana: el perfil de un emprendedor innato

Con más de 15 años de experiencia en el rubro, Mauricio Lizana ha construido una forma distinta de hacer inmobiliaria. Esto es integrar análisis, territorio y adaptación en un mercado que ya no funciona como antes y desarrollar proyectos que responden a nuevas formas de habitar y de invertir.

“El sector inmobiliario durante años operó bajo fórmulas relativamente predecibles”, reflexiona Mauricio Lizana desde su oficina en Inmobiliaria Toscana, su actual proyecto.

El cambio de escenario de los últimos años obligó a muchos actores a replantear sus estrategias. Y en ese contexto, este empresario consolidó una estrategia y una lógica diferente.

Lizana no sólo se muestra como inversionista, también como un emprendedor que entiende el valor del territorio y la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas de mercado.

Lejos de una mirada centrada únicamente en la rentabilidad inmediata, Lizana ha construido su enfoque combinando análisis, experiencia comercial y una lectura constante de cómo evolucionan las decisiones de compra en el mercado inmobiliario.

Esta lógica le ha permitido identificar oportunidades en suelos que, a primera vista, no parecían estratégicos. Pero que, bajo una planificación adecuada, pueden transformarse en proyectos con identidad y proyección de largo plazo.

A través de su trabajo en Inmobiliaria Toscana, esta visión se traduce en desarrollos agroresidenciales. Estos buscan ordenar, estructurar y dar sentido a terrenos que antes no contaban con una propuesta clara dentro del mercado.

Adaptarse a un mercado en crisis

El mercado inmobiliario chileno ha enfrentado una etapa compleja desde la pandemia. A pesar de ciertos repuntes puntuales, factores como el acceso al financiamiento, el aumento de costos y el cambio en las prioridades de los compradores han configurado un escenario más exigente.

En este contexto, la experiencia acumulada de Lizana ha sido clave para adaptarse con mayor rapidez.

Haber participado en distintos ciclos del mercado le permitió entender que el problema no era solo coyuntural, sino estructural y así comprender que el comprador cambió, y con él, las reglas del negocio.

Hoy, quienes invierten o compran propiedades buscan mayor claridad, menor exposición al riesgo y proyectos que respondan a nuevas formas de habitar, donde el espacio, la flexibilidad y el entorno adquieren mayor relevancia.

De desarrollar proyectos a diseñar propuestas inmobiliarias

Otra de las transformaciones en la forma de emprender de Lizana tiene que ver con el paso desde un modelo centrado en la ejecución hacia uno enfocado en el diseño de propuestas.

Más que desarrollar proyectos en serie, su enfoque actual apunta a construir iniciativas con coherencia territorial, identidad y planificación. Esto implica integrar variables que antes no siempre eran prioritarias en el sector: acceso real, factibilidad, orden interno del proyecto y una propuesta clara para el comprador.

Este cambio responde tanto a aprendizaje propio como a una lectura del mercado. Hoy, el inversionista y el comprador no solo buscan una oportunidad, sino una decisión informada y respaldada.

Experiencia, la llave de Lizana

Con más de 15 años de trayectoria, Mauricio Lizana ha participado en distintas áreas del negocio inmobiliario. Desde la comercialización hasta la estructuración de proyectos y la gestión de activos.

Esa experiencia le ha permitido construir un criterio que hoy se traduce en una ventaja competitiva.

El perfil de Mauricio Lizana se construye desde la convergencia de tres elementos: inversión, territorio y adaptación.

Su forma de emprender no responde a fórmulas estandarizadas, responde a una lectura constante del mercado y a la experiencia acumulada en distintos contextos.

Hoy, su enfoque refleja una tendencia cada vez más clara: los proyectos que logran consolidarse no son necesariamente los más grandes, son los que mejor entienden el momento, el lugar y a las personas que los habitan o invierten en ellos.