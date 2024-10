Mauricio Redolés anuncia concierto en el Teatro Nescafé de las Artes y lanza su nuevo disco “Redolés Lavanda”

La trayectoria del poeta y músico, Mauricio Redolés, está plagada de impresionantes hitos: su disco “¿Quién mató a Gaete?”– de 1996- fue considerado por la revista estadounidense Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes chilenos de todos los tiempos, y también figura en el libro sobre los 200 discos más importantes del rock nacional.

A su vez, cuenta con tres premios Altazor por el disco “One, two, tres, cuatro”, de 2014. Y al año siguiente, la Universidad Diego Portales le otorgó el Premio Nacional de Humor. Mientras que, en 2022, obtuvo de manos del Mandatario Gabriel Boric el Premio a la Música Nacional “Presidente de la República”.

Con estas gigantescas credenciales, el artista, próximo a cumplir medio siglo de trayectoria musical, llegará el próximo 29 de noviembre al Teatro Nescafé de las Artes, para mostrar su duodécima placa discográfica, “Redolés Lavanda”. Además, en el show realizará un completo repaso por sus grandes éxitos, caracterizados por sus interesantes textos y letras sobre la sociedad chilena.

Al respecto, el artista comenta que “espero en este concierto hacer un show lo más parecido a lo que fue la grabación del disco. Hay una canción que tiene un cuarteto de cuerdas, ahí estará el cuarteto de cuerdas; hay una canción en la que hay cinco bronces, ahí van a estar los bronces. Quiero hacer llegar al público mis canciones tal y como fueron grabadas”.

Redolés se presentará junto al grupo Lavanda, con quienes grabó su nuevo álbum- durante el invierno- en el estudio Santuario Sónico. Una placa que transita por el blues, el rock, el tango, el punk, los corridos, los ritmos afroperuanos y que integra aires de música balcánica y griega.

El disco, que cuenta con invitados de la talla de Carlos Cabezas y Tita Parra, exhibe un desarrollo poético y musical de alto vuelo, convirtiéndose en uno de los trabajos más interesantes de la carrera del artista. “Es un disco que está muy entretenido, tiene una muy buena calidad de sonido y espero que lo disfruten y lo escuchen, porque lo hemos hecho con mucho cariño”, explica el músico.

El espectáculo del 29 de noviembre será el inicio de la celebración de los 50 años de trayectoria musical de Redolés, que se cumplen en mayo del próximo año. “Tal vez no tengo una multitud de seguidores y seguidoras. No he tenido la visibilidad suficiente del sistema. Todo lo he hecho yo, con mis dientes y mis uñas. Siento que en estos 50 años he sido excluido, con mis canciones, con mi arte, con mi literatura. Es el precio que pagamos los artistas independientes. Sin embargo, no estoy decepcionado. Sé que tengo un público fiel, bello, generoso, de una ternura increíble”, concluye el artista.