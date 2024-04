Mauricio Redolés se refirió a la crisis de seguridad en Chile: “No es culpa del gobierno, es un cambio social”

El destacado músico y poeta Mauricio Redolés, ganador del Premio a la Música Nacional Presidente de la República, se refirió a la crisis de seguridad y a la delincuencia durante el programa “Ciudadano ADN”.

En específico, mencionó la inseguridad patentada en el Barrio Yungay, donde el próximo 19 de abril, a las 22:00 horas, lanzará el vinilo de “Bello Barrio”, con un concierto en la explanada de Matucana 100 (ubicado en el barrio patrimonial) que contará con la colaboración de la periodista Alejandra Matus.

“Yo creo que no es una responsabilidad del gobierno la situación de la delincuencia. Es una situación del país y que tiene que ver con cambios estructurales en el crimen, en el crimen organizado y en el crimen no organizado. Ya no es el Chile de los años 60, 70, donde el pato malo, el choro, era un choro con código, aquí ya no hay eso”, explicó a Radio ADN.

“La llegada de delincuentes extranjeros, no hablo de la migración, la gran mayoría de la migración son trabajadores y trabajadoras, hablo de los que se dedican al crimen, han maleado al delincuente chileno también. Y han llegado a niveles absolutamente demenciales en términos de la tortura, del castigo, de la maldad, de la falta de empatía, del sadismo, cosas que antes no existían ahora existen”, agregó.

El cantautor nacional apuntó a que el panorama “no es culpa del gobierno, es un cambio social, que tiene que ver con problemas como la distribución del ingreso, mucha gente llega al crimen porque no gana suficiente plata, tiene que ver con la educación, mucha gente llega al crimen porque no tiene una buena educación, no hay una buena educación pública y gratuita”.

No obstante, durante su conclusión, Robles subrayó que también “tiene que ver con la ausencia de Estado en ciertos territorios, lo que hace que sea el crimen el que se preocupa de la salud de la vecina, los narcotraficantes los que la mandan a una clínica, los que le hacen una fiesta de cumpleaños a los niños y van ganando terreno en el cual el Estado no está”.

Y especificó: “El Estado no es el gobierno, el Estado es el Estado, al gobierno le toca administrar por un tiempo”.