“Me lo lloré todo”: Raquel Argandoña cuenta íntimo momento que vivió en Disney al recordar a sus hijos

Las lujosas vacaciones de Raquel Argandoña en el extranjero desataron diferentes comentarios en redes sociales, y recientemente, la propia opinóloga entregó algunos detalles de un emotivo momento, relacionado con sus dos hijos, que vivió en el parque Magic Kingdom de Disney.

En su programa de TV+ “Tal Cual”, la animadora contó que partió su viaje por unas islas griegas, y posteriormente, se trasladó a Orlando, en EEUU, para visitar el parque de diversiones, como una sorpresa de su amigo Jorge Yarur.

“Llegamos al hotel Four Seasons en Orlando. Al otro día dice, nos vamos a Disney y nos ponen una placa VIP, y entramos a todos los juegos. A mí me encanta”, manifestó.

Asimismo, detalló que cuando se subió a Small World, su atracción favorita en el parque Magic Kingdom, no pudo contener las lágrimas al recordar a sus dos hijos, Hernán y Kel Calderón.

En este sentido, señaló que “me subí al juego de la Casa de las muñecas, que me trae muchos recuerdos, porque la última vez fui con mis dos hijos, eso a mí me quebró. Me lo lloré todo ahí adentro”.

“Íbamos con Alonso, el ahijado de Toto (Jorge Yarur) que se sentó en la primera fila, y le decía a su mamá: ‘La Raquel está llorando’, y la Claudia le decía: ‘Déjala, no le digas nada’, y ahí me daba la espalda”, añadió.

Por último, explicó que “siempre le dije a mis hijos: ‘El día en que yo no esté, ustedes tienen que traer a sus hijos a este juego, y decirles que este era el juego que le gustaba a la abuelita Raquel’”.