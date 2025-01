“Me sorprendió”: Ministro Montes habla de su mención en los chats de Catalina Pérez y Daniel Andrade

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre el reportaje emitido la noche de este jueves en T13 Central, en el que se revelaron los chats entre Catalina Pérez y Daniel Andrade, en el contexto del caso Democracia Viva.

Reportajes T13 tuvo acceso a un informe de 101 páginas, en el que la Fiscalía busca desaforar a la diputada Catalina Pérez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para avanzar en su formalización por el delito de fraude al Fisco.

Cabe recordar que en junio de 2023, Pérez afirmó que “no tenía absolutamente ningún conocimiento de la firma de este convenio, sus características, montos, momentos y lugar de ejecución”. Los convenios de Democracia Viva, firmados entre Andrade y el seremi de Vivienda, Carlos Contreras, alcanzaron un total de 426 millones de pesos.

Los chats entre Catalina Pérez y Daniel Andrade muestran que este último le mencionó el caso Democracia Viva.

Sin embargo, la Fiscalía descubrió una serie de conversaciones que colocan a Pérez en el centro de la investigación y la ponen al borde del desafuero.

En entrevista con T13 AM, el titular de Vivienda expresó que “yo no tenía ninguna referencia de estos elementos, de estos diálogos, creo que esto da mucho más contexto a los hechos que se comentaron en ese tiempo y, en general, trato de no comentar nada relacionado con el caso Democracia Viva, porque uno tiene informaciones parciales. Espero que la Fiscalía siga haciendo su trabajo y llegue lo antes posible a determinar los hechos, los responsables y los eventuales delitos. Creo que esto tiene que avanzar, eso es lo más importante”.

En cuanto a ser mencionado en las conversaciones y a la posible intención de ocultarle información, Montes comentó: “a mí me sorprendió porque no tenía ninguna referencia y tampoco sé a qué se referían ahí, pero bueno, no voy a comentar más que eso”. Además, agregó que “la Fiscalía está trabajando bien y está reuniendo la información necesaria para determinar los hechos”.

Sobre la posibilidad de desaforar a la parlamentaria, Montes señaló que “no tengo elementos como para opinar y no comento los elementos parciales, encuentro que es lamentable todo esto, pero lo importante es que avance y se resuelva”.