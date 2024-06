“Me tienen chata”: Michelle Carvalho respondió a comentarios sobre su peso en redes sociales

A través de sus redes sociales, la modelo brasileña Michelle Carvalho abordó los comentarios negativos de distintos usuarios relacionados a su acento y su peso, en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La indignación de Carvalho se desbordó luego de que un usuario criticara su acento, recalcando que lleva varios años en Chile. “¿Y? Soy de Brasil, soy brasilera. Entiende, nunca voy a hablar como ustedes. No es porque no quiera, es porque no me sale y yo no tengo que forzar un tono específico para agradarles, así que te pones en tu lugar (…) Si no te gusta, sal de aquí”, expresó la modelo.

En la instancia, la exchica reality se refirió a los constantes comentarios que recibe sobre su físico: “Me tienen chata, gente hue… que habla mierda”, disparó.

“Voy a aprovechar aquí la buena audiencia y espero que quede clarísimo (…) Hay que hablar así como medio agresivo para que la gente entienda”, comenzó diciendo.

“Hoy tengo 31 años, yo ya no tengo 18. ¿Podría estar mejor? Podría, pero no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí”, expresó. Asimismo, aprovechó de responder a un cuestionamiento que se repite en sus publicaciones: “‘¿Por qué no te operas?’ Porque no quiero, olviden esa imagen de Michelle con 18 años. Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí”.

“Entiendan, la gente crece. El día que yo quiera bajar de peso yo lo voy a bajar, pero el día que yo quiera”, cerró la brasileña.