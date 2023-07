“Me volví loco”: Gabriel Jesús revela el día en que Guardiola lo hizo llorar en el City y que motivó su salida del club

En la temporada pasada uno de los fichajes que más sorprendió en Inglaterra, fue el traspaso de Gabriel Jesús desde el Manchester City al Arsenal, club en el que a pesar de sufrir una fuerte lesión en su rodilla, realizó una buena campaña con 11 goles y 6 asistencias.

Actualmente y ya recuperado, el atacante brasileño participó del podcast “Denilshow”, el cual es conducido por el exjugador de la Verdeamarela, Denilson, y con quien abordó diferentes temas sobre su presente. No obstante, el ariete llamó la atención por la confesión de una de las situaciones que lo motivó a abandonar a los Citizens, y que tiene como protagonista a Pep Guardiola.

El jugador de 26 años, en un momento que describió como de los más complejos de su carrera, manifestó que “hubo un partido en el que puso a Zinchenko en un falso ‘9’. ¿Te acuerdas de ese partido? En Champions, contra el PSG, en casa. Una cosa de locos”.

“El día anterior ni siquiera lo puso a él (Zinchenko) en el entrenamiento, me puso a mí como delantero. Luego, el día después, dos horas antes del partido… Zinchenko incluso bromeó conmigo: ‘Ese día me sentí mal por ti’”, añadió.

En la misma línea, aseguró que después de este hecho “ni siquiera comí. Fui directo a la habitación, llorando, llamé a mi madre, necesitaba hablar: ‘Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí. Pone un lateral izquierdo ahí’ …Me volví loco”.

Cabe destacar que en este encuentro, Gabriel Jesús ni siquiera salió a calentar producto de su enfado. Sin embargo, Guardiola decidió hacerlo ingresar en lugar del propio Zinchenko, y paradójicamente, el City ganó ese partido por 2 a 1 gracias a un gol del brasileño a los 76’ minutos.