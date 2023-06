Messi se despide de las Copas del Mundo: “En principio no iré al próximo Mundial”

Impacto causó el anuncio que realizó en las últimas horas Lionel Messi, quien en una entrevista con la TV china, manifestó que Qatar 2022 fue su último Mundial, y que no pretende acudir a la siguiente Copa del Mundo del 2026.

En una conversación con el medio Titan Sports del gigante asiático, el futbolista argentino fue enfático al señalar que “yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial”, agregó.

Asimismo, se mostró desinteresado en la lucha por ganar un nuevo balón de oro, expresando que “en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí“.

Por su parte, también tuvo palabras para la Champions League que ganó Pep Guardiola al mando del Manchester City, mencionando que mantiene “contacto con frecuencia” con el DT español, y afirmando que con este título se confirma que su extécnico en el Barcelona “es el mejor entrenador del mundo”.

En estos momentos, el ídolo trasandino se encuentra en China para disputar algunos partidos amistosos junto a Argentina, que enfrentará este jueves 15 a Australia en Pekín, y a Indonesia en Yakarta el lunes 19.