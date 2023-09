Meteorología detalló la cantidad de agua que cayó en la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dio detalles del sistema frontal que afectó durante el fin de semana a la zona centro-sur del país donde se registraron fuertes lluvias en un corto período y advirtió que, en los próximos días, habrá una baja en las temperaturas mínimas, producto de la masa fría que viene detrás del frente.



El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, conversó con Emol y explicó que el evento ya no está en territorio chileno, sino que argentino. Solo queda un poco de nubosidad en La Serena, sostuvo, pero no es más que eso. Por lo tanto, aseguró que “no se ven precipitaciones en la zona central para los siguientes días”.



Al ser consultado por Chillán, zona donde se reportaron grandes daños en las últimas horas, el experto indicó que ya no habrá lluvia, solo “escasa nubosidad que se proyecta al menos hasta el día jueves”.



“Estos días habrá buenas condiciones, lo único es que las temperaturas mínimas van a bajar producto de la masa fría que viene detrás del frente, estarán entre 0 y 2ºC el martes y miércoles, pero después saldrá el sol”, acotó.



El meteorólogo precisó que eso será entre la RM y Ñuble. Ahora bien, aclaró que “si bien nosotros no vamos a estar con 0ºC en valles, el día más frío será el miércoles y estaremos con 3ºC en Quinta Normal. Estas son bajas mínimas para ser septiembre”.



Respecto a los milímetros de agua caída en las últimas 24 horas, Zúñiga puntualizó que en la Región de Valparaíso, cayeron 30 mm en La Cruz, 50,7 mm en Rodelillo y 28,5 mm en el aeródromo.



En Quinta Normal de la RM cayeron 34,6 mm, mientras Tobalaba 30,6 mm y en Pudahuel, 24,3 mm. Más hacia la cordillera, en San José de Maipo se registraron 39,4 mm y en Río Clarillo 42,7 mm.



En Rancagua, en la Región de O’Higgins, dijo que cayeron 29,3 mm. En la precordillera 41,3 mm y en el sector costero 21,4 mm. En Maule, en tanto, sostuvo que Curicó registró 25,4 mm.



En Ñuble, el experto señaló que “es donde se disparó más”. En Retiro cayeron 20,1 mm; en Santa Rosa 42,4 mm; en el aeródromo de Chillán 35,4 mm; en otra estación de Chillán que está en el valle, pero un poco más a la precordillera 61,2 mm; en Navidad 45,3; y en las termas 38,7mm. A su vez, en la región del Biobío, Carriel Sur registró 24,6 mm.



Considerando estas intensas lluvias que se reportaron durante las últimas horas (cabe mencionar que en algunos sectores del sur precipitó desde el viernes por lo que las cifras del acumulado son mayores), y los eventos de alto impacto reportados en junio y agosto, el meteorólogo aseveró que “gran parte de la zona central está con superávit de precipitaciones, sobre todo en valles y sectores cordilleranos”.



“Tuvimos dos eventos extremos, uno en junio y otro agosto, con mucha cantidad de agua y prolongado por días, y ahora esta cantidad de agua en 24 horas también que creo que suma bastante”, manifestó.



Según explicó el superávit quiere decir que se está sobre el valor normal de la época, que se evalúa en cuanto al promedio climatológico que considera 30 años.



En tal sentido, expuso que, por ejemplo, en Quinta Normal a esta fecha, en septiembre, tienen que caer 254,3 mm y este año llevamos 277,8 mm. “Estamos sobre el valor normal de la época y eso nos da 9,2 de superávit”, subrayó.



De la misma manera dijo que ocurre en Rodelillo en Valparaíso, que registra un alza de 4,3 y en Tobalaba, también en la RM como Quinta Normal, con 13,1. En tanto, en la Región del Maule está el caso de Curicó con 21,5.



Zúñiga añadió que “gran parte tiene” esta condición, pero no puede afirmar que se da en toda la zona, ya que hay lugares que incluso aún están bajo el promedio, como es el caso de Pudahuel y Concepción.