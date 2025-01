Miguelito relata maltratos que sufrió en circo peruano: “No querían que nadie me viera”

Una íntima confesión realizó Miguelito en el último capítulo del reality de Canal 13, “Palabra de Honor”, tras recordar los maltratos que sufrió en un circo peruano, y revelar cómo escapó de esta compañía.

El comediante relató su dura experiencia en medio de una actividad, donde precisó que todo se remonta al año 2006, cuando dicha compañía circense viajó a Chile, para presentarse en el Teatro Caupolicán.

Asimismo, el ex “Morandé con compañía” mencionó que habilitaron el segundo piso del recinto para que los artistas pudieran descansar, y luego, impactó al confesar que a él lo dejaron encerrado, mientras sus compañeros podían salir a recorrer la zona.

“Me dejaban encerrado con llave y yo ni siquiera reclamaba porque estaba embobado viendo películas en cable, algo que nunca había tenido antes”, expresó, agregando que “no querían que nadie me viera, porque tenían miedo de que yo me fuera de ese circo porque no lo pasaba bien”.

En la misma línea, el también actor dijo que “tenían miedo que me vieran otros empresarios y vieran como a su mina de oro”.

Por su parte, señaló que una amiga le ofreció ayudarlo en ese momento. “Como ella veía todo el maltrato que sufría, psicológico y físico, me dijo, ‘tranquilo, yo te voy a presentar a un amigo y estoy segura de que te vas a querer quedar aquí’”, manifestó.

A la vez, sostuvo que “me dijo, ‘mañana cuando salgan todos, tú te bañas, te vistes y me esperas, yo mañana te llevo a conocer a mi amigo’”.

“Yo le digo: ‘¿y cómo lo harás?, ¿y si me dejan con llave?’. Me dijo: ‘Yo me encargo de eso, tranquilo. Tú fíjate que no haya nadie, que no escuches pasos’”, añadió, y finalmente, indicó que pudo escapar y quedarse en Chile.