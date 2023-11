Milad responde a las críticas de Endler luego de renunciar a La Roja: “Se ha avanzado mucho en el fútbol femenino”

Un verdadero bochorno es el que vive la selección chilena femenina de cara a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, encuentro que se disputará este viernes a las 20:00 horas ante México, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Y es que La Roja no tiene arquera para el partido por la lucha de la medalla de oro, debido a que tanto Christiane Endler como Antonia Canales tuvieron que volver a sus clubes en Europa, al no ser una fecha FIFA.

A eso se sumó la inesperada renuncia de “Tiane” al combinado nacional tras la victoria ante EEUU del martes pasado, instancia en la que aprovechó de realizar una crítica contra la ANFP, palabras a las que se refirió este jueves el propio presidente del fútbol chileno, Pablo Milad.

Concretamente, Endler indicó en su momento que “hay nuevas jugadoras que lo están haciendo muy bien, qué mejor que empezar un proceso ganando una medalla panamericano, pero sí necesitan más apoyo, más gestión de la ANFP, más recursos. Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan, esto mismo que no contamos con una arquera para la final”.

“Son situaciones que te ponen un poco a la deriva y tú como jugadora tienes que salir a la cancha cuando vienes viajando dos horas en bus, no alcanzas a calentar, te aprietas en el calentamiento porque no llegaste con tiempo. Son cosas que no entiendo, cómo el local va a dar esta ventaja de viajar a todos los partidos”, añadió.

Bajo este contexto, y en medio de una actividad por la Teletón, Milad fue consultado por los cuestionamientos de la jugadora del Olympique de Lyon.

“Tú me vas a perdonar, pero no te voy a responder esa pregunta en respeto a la Teletón y a Don Francisco”, partió diciendo el mandamás del organismo de Quilín.

Luego de dar esa respuesta, el directivo se refirió al dardo de la golera, al señalar que “se ha avanzado mucho en el fútbol femenino y Endler es testigo de eso. En el caso de su crítica puntual por el desplazamiento, fue por logística, pero todas las explicaciones fundamentadas sobre este proceso logístico lo explicarán después el gerente de selecciones y el DT, Luis Mena”.