Ministerio de Desarrollo Social dio orden de no pago por boletas guardadas en caja fuerte robada

El Ministerio de Desarrollo Social difundió la tarde de este viernes el contenido de la caja fuerte robada este jueves desde las dependencias de la cartera de calle Catedral, la cual aún no ha sido encontrada por la policía.



En un comunicado, indicó que “contenía instrumentos de garantías, la mayoría en proceso de liberación o revisión por vencimiento o cumplimiento de contrato, salvo dos boletas de garantía vigentes que estaban en custodia, respecto de las cuales se está gestionando su reposición en comunicación con los proveedores e instituciones bancarias correspondientes”.



También informó que “además, había talonarios de cheques, por los que ya se emitió una orden de no pago en la institución bancaria correspondiente; tarjetas bancarias corporativas que ya se encuentran canceladas; y tokens (pinpass) obsoletos de apoderados antiguos, ya bloqueados en la institución bancaria”.



Acerca de los 23 computadores robados y ya recuperados por Carabineros, Desarrollo Social señaló que “corresponden a los equipos utilizados por el ministro, funcionarios de gabinete, funcionarios de programas pertenecientes al ministerio y de divisiones de distintas subsecretarías”.



En cuanto a las boletas de garantía ahora con orden de no pago, se trata de documentos por 62 millones y 97 millones de pesos.