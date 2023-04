Ministra de Salud abordó nueva ley que permite mamografías sin orden médica

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó la nueva ley que permite a los usuarios poder acceder a mamografías preventivas sin orden médica.



Esta iniciativa fue recientemente publicada en el Diario Oficial, esto luego que el Senado aprobara por unanimidad este proyecto que, además contribuye a la detección temprana del cáncer de mama.



En el Centro Metropolitano de Imagenología Mamaria (CMIM) en la comuna de San Miguel, Aguilera, en compañía de la presidenta de la Fundación Care, Cecilia Bolocco, los senadores Juan Luis Castro (PS) y Francisco Chahuán (RN), el presidente de Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarsino (PR), y la presidenta de la Sociedad de Mastología, María Eugenia Bravo, entregó detalles acerca de esta nueva medida.



De acuerdo a lo consignado por el Ministerio de Salud, la secretaria de Estado, explicó que “esta ley apunta a disminuir una de las barreras de acceso a los exámenes preventivos, que es la consulta médica”.



“Si uno quiere que las mujeres se hagan el examen y le pone la barrera económica y de acceso de ir a una consulta médica para lograr la orden médica, evidentemente, que se produce una barrera de acceso que se elimina con esto”, manifestó.



En esta línea, precisó que esta ley va a contribuir a “ponernos al día con los exámenes de mamografía que fueron postergados durante la pandemia”, y realizó un llamado a que se hagan el examen aquellos hombres y mujeres que puedan tener alguna situación de riesgo.



“Basta con tener la edad necesaria para hacerse el examen y solicitarlo. El examen funciona, la detección precoz, cuando se hace especialmente en una persona aparentemente sana, es ahí donde se tiene el mayor rendimiento con estos exámenes, que son capaces de detectar lesiones muy pequeñas, que implican un tratamiento que es focalizado, que no va a tener consecuencias estéticas ni funcionales para la persona; y con eso mantener su calidad de vida y su sobrevida como si nunca hubiese tenido esta patología”, detalló la ministra.



El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, señaló que “ojalá, llegar a la terapia suficiente y necesaria que Chile merece para que no sigan muriendo tres mujeres al día de cáncer mamario”.



En tanto, el senador Chahuán comentó que “yo quiero agradecer que esta iniciativa, que surgió de los senadores, también tuvo el pleno apoyo de los diputados. Junto a nuestro colega Juan Luis Castro estuvimos trabajando desde el Senado. También nuestro colega de la Cámara de Diputados, que estuvo trabajando firmemente para que esto ocurriera. Pero sin la sociedad civil esto no habría sido posible. Gracias al Ministerio por esta labor”.



El diputado Lagomarsino indicó que “probablemente con esto no vamos a solucionar todo, es cierto, pero estamos avanzando. Estamos avanzando en mejorar el acceso desde la perspectiva legislativa, así como el Ministerio está haciendo un esfuerzo tremendo en avanzar en la resolución de las listas de espera quirúrgica, las listas de espera de especialidad y las garantías GES vencidas”.



Por su parte, Bolocco, quien fue una de las personas que impulsó este proyecto expresó que “estoy contenta de que hayan sido escuchadas mis palabras, a fines de octubre del año pasado, cuando propusimos eliminar y eximir a las mujeres de la orden médica para realizarse una mamografía preventiva. Es tan solo uno de los pasos que necesitamos tomar para detener el cáncer de mama”.



“El cáncer de mama es hoy la primera causa de muerte en nuestro país y la cifra no disminuye. Por el contrario, aumenta. Tan solo el 40% de las mujeres en nuestro país se realiza la mamografía. Tenemos que llegar a ese otro 60%. Tenemos que allanarles el camino, y eximirlas de la orden médica ya es un paso”, apuntó la presidenta de la Fundación Care.



Finalmente, la presidenta de la Sociedad de Mastología puntualizó que “las unidades de patología mamaria del país, que son entre 28 y 32, la utilización de los mamógrafos era de un 38%. O sea, desde ya era bajo y, por lo tanto, esta iniciativa evidentemente va a ser positiva porque la paciente no va a necesitar una orden médica”.