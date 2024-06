Ministra López por lluvias: “La infraestructura no está completamente preparada”

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, reconoció que la infraestructura del país “no está completamente preparada” para eventos como el temporal que generó una gran afectación en la Región del Biobío, particularmente por el desborde de ríos.



En entrevista con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado, quien permanece en la zona afectada por la emergencia, dijo que este tipo de sistemas frontales responden en gran parte al cambio climático, que ha gatillado “un cambio en los patrones de lluvia”.



“Tenemos mayores temperaturas, lo que hace que no se forme nieve donde antes se formaba; lluvias demasiado intensas en cortos periodos de tiempo, y eso significa que las cajas de los ríos no alcanzan a soportar todos los caudales que bajan”, dijo López.



También mencionó que las marejadas “tampoco permiten que los ríos descarguen naturalmente los caudales, entonces se producen inundaciones en las zonas costeras”.



“Se están produciendo eventos de distinta naturaleza que antes no ocurrían, y en cierta medida, nuestra infraestructura no está completamente preparada para ello. Ahora, tampoco vamos a enrocar todos los ríos de Chile, porque son demasiados”, planteó.



López confirmó que se ha desplegado “una red de monitoreo de caudales bien grande, que nos permite alertar oportunamente cuando es necesario hacer una evacuación, cuando el río ya va a desbordar”.



En esa línea, el Gobierno se comprometió con la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Maricán, a “dar prioridad al Plan Maestro de Aguas Lluvias para cuatro zonas de acá, que ya están terminados sus estudios: Arauco, Curanilahue, Lebu y Cañete”.



“Hay muchas ciudades y pueblos que están creciendo, y necesitan de esta infraestructura que se va generando a lo largo del tiempo (…) son proyectos grandes, de hartos años, porque hay que instalar grandes tuberías de recolección de agua”, indicó.