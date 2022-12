Ministra Vallejo: “Las y los expertos no suplantan la democracia”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a las conversaciones entre los partidos políticos por el proceso constituyente y la disyuntiva de contar con un comité de expertos para redactar la nueva Constitución.



“Es una discusión sumamente necesaria porque es incorrecto, sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia o podrían reemplazar lo que le corresponde determinar a la ciudadanía, que es parte fundamental de cómo uno entiende una democracia”, sostuvo.



Afirmó que “las democracias se sustentan en que las y los ciudadanos puedan elegir a quiénes los representan para poder tomar decisiones en política que son fundamentales, por un lado, por ejemplo, elegir a quiénes van a tramitar y discutir leyes, elegir a quiénes nos van a gobernar o elegir a quiénes van a redactar una nueva Constitución, una de las decisiones más importantes de una democracia”.



“Nadie se opone a la participación de los expertos, en ningún sector. De hecho, se valora. Otra cuestión es cómo se determinan quiénes son expertos y quiénes no son expertos, que también es una discusión legítima, pero creer que eso va a ser la bala de plata o va a dar la solución mágica al problema constitucional es un error”, aseveró.



La ministra del Interior, Carolina Tohá, también habló del tema de los expertos en el programa “Tolerancia Cero” en donde expresó que “si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?”.



Al respecto, Vallejo defendió lo dicho por la jefa de gabinete y sostuvo que “creo que la ministra Tohá lo expresó muy bien, porque las y los expertos no suplantan la democracia”.