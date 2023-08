Ministro De Aguirre sobre seremi de la RM, Alejandra Jiménez: “Si corresponde pedirle la renuncia, se la pediremos”

El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, advirtió que la continuidad de la seremi de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, es “complicada”, esto en el marco del denominado Caso Convenios.



El secretario de Estado compareció ante la Cámara de Diputados para esclarecer lo ocurrido con el robo de los dos computadores de las oficinas de la Subsecretaría de Patrimonio del ministerio, la renuncia de la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, y los últimos antecedentes sobre la transferencia de recursos desde la Seremi Metropolitana.



El 2022, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana, Alejandra Jiménez, firmó dos transferencias de fondos a la ONG El Circo del Mundo Chile por un total de $10.247.128, organización donde fue cofundadora y directora académica hasta antes de asumir como seremi, según consignó Ex-Ante.



Con este nuevo antecedente, el ministro De Aguirre aseguró que él se enteró esta mañana del traspaso de recursos y fue la propia seremi quien le informó. Agregó que tanto Gutiérrez como Jiménez “se dieron cuenta que cometieron un error y realizaron algo que no tenían que hacer”.



“Les pido que tengamos toda la atención posible a que nosotros (Gobierno) estamos haciendo lo que corresponde, investigando y sancionando en el caso que corresponda”, le dijo a los parlamentarios miembros de la Comisión de Culturas.



Sobre la posible salida de la seremi de la RM, el ministro argumentó que “cada caso tiene su propio mérito y tenemos que investigar las cosas en profundidad para no cometer ninguna injusticia y apresurarnos en las decisiones que tomamos. Ella fue honestamente y me comunicó estas dificultades, estamos en el momento de análisis y veremos cómo resolvemos, estamos en la disposición de no aceptar irregularidades como lo que aparentemente ha ocurrido”.



“Si corresponde pedirle la renuncia, se la pediremos, si no, veremos cuáles son las sanciones que correspondan”, agregó de Aguirre.