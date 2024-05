Minsal por menor que murió por contagio de influenza en Ñuble: “El procedimiento que corresponde hacer es una auditoría”

En el Ministerio de Salud se refirieron la tarde de este miércoles a la muerte de una niña de 6 años a raíz de un cuadro de influenza tipo A, en la Región del Ñuble.



El fallecimiento se produjo la madrugada del 21 de mayo, y según detallaron desde el Servicio de Salud Ñuble, la menor fue atendida en primera instancia en el Hospital San Carlos, donde le confirmaron que tenía el virus.

No obstante, se le indicó continuar el tratamiento en su casa, y volver si es que los síntomas se agravaban.



A las 00.45 horas la niña fue trasladada por sus familiares hasta el Servicio de Urgencias Respiratorias del Cesfam de San Nicolás, donde falleció.



La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, envió condolencias a los padres de la niña y detalló que “estamos haciendo una investigación interna para poder reunir antecedentes en este caso, por lo cual no tenemos más antecedentes que entregar”, consignó Emol.



El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, comentó que “es una noticia que nos duele, profundamente, y estamos revisando los antecedentes que nos han enviado. Hemos solicitado que nuestros equipos evalúen esa situación, estamos preocupados porque la influenza está teniendo bastante agresividad en algunos grupos de edad”.



Salgado remarcó que “el procedimiento que corresponde hacer es una auditoría y ver cuáles fueron los procesos que están involucrados en su atención. Efectivamente ella fue atendida en más de una ocasión, pero lo que se consigna es que el estado general de la niña no ameritaba en esos momentos ninguna hospitalización”, indicó. Agregó que “por eso nos interesa mucho revisar ese caso y lo vamos a hacer con la mayor prontitud y la mayor atención para llegar a una conclusión que nos ayude”.