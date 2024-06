Molestia por ausencia de Pardow y Marcel en mesa técnica por alza de las tarifas de luz

Parlamentarios de diversos sectores políticos manifestaron su malestar por la ausencia este jueves de los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda, Mario Marcel, en la cuarta reunión de la mesa técnica implementada para discutir y entregar soluciones al alza en las cuentas de la luz que comenzará a aplicarse a contar de julio.



En el encuentro de esta jornada solo estuvieron presentes asesores técnicos de los ministerios de Energía, Hacienda y Desarrollo Social.



Por lo mismo, el integrante de la Comisión de Minería y Energía, senador Rafael Prohens (RN), señaló respecto a la inasistencia del ministro Pardow que “tiene una respuesta, que yo no comparto, y tiene que ver con que él siempre se ha negado a tener subsidio en energía”.



“Es por eso que cuando discutimos la ley, él solamente colocó $20 millones anuales para el subsidio y el resto lo estamos colocando todos los chilenos para ayudar a la gente más vulnerable”, dijo el parlamentario.



“Por lo tanto, la actitud del ministro es más de lo mismo: siempre se opone a los subsidios, argumentando que la economía, que esto o lo otro, pero por la situación del país a la gente más vulnerable no le alcanza para llegar a fin de mes”, sostuvo.



“Por lo tanto, él tiene que entender que, así como en pandemia el Estado, a través del gobierno del presidente Piñera, fue con el IFE y ayudó a las familias chilenas más allá de la clase vulnerable, sino también a la clase media -casi 15 millones de habitantes- hoy la gente más vulnerable y pymes deben ser ayudadas”, expresó Prohens.



“Hay recursos: van a recibir cerca de $1.200 millones de dólares por concepto de IVA, de los 6.000 millones que se les deben a las generadoras. Se podría destinar partes de esos recursos para aumentar los subsidios y ayudar a la clase media y a las pymes de este país”, dijo.



Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), integrante de la Comisión de Minería y Energía, indicó que “hoy día en la mesa técnica sigue sin estar presente el más importante, el ministro Marcel. Y sus asesores siguen mirando hacia el techo diciendo plata no hay, para meter por debajo la acción ideológica de subir los impuestos”.



“No estamos dispuestos a subir los impuestos, basta de hacer caridad con la plata ajena, ya las generadoras se han puesto con plata, los clientes se han puesto con plata, es necesario que el gobierno a través de reasignaciones sea capaz de subir el subsidio y llegar a la clase media”, añadió.



Finalmente, la diputada Camila Musante (Indep) señaló que “participamos de la reunión de la mesa por el alza de las tarifas eléctricas junto a varios parlamentarios, y llama la atención la ausencia de los ministros”.



Lo anterior, dijo “porque para aumentar el subsidio desde el 40% más vulnerable -que hoy sólo está alcanzado a un 15% de ese segmento- y llevarlo no sólo para completar toda la población vulnerable sino también a la clase media, es necesario una voluntad del ministerio de Hacienda en torno a la exención del IVA, por ejemplo, como una propuesta para alcanzar un rango mayor de la población que se va a ver afectada por el alza de las tarifas eléctricas”.



En este mismo contexto afirmó que las soluciones pasan por esa cartera y advirtió que no se han hecho anuncios para el sector comercial, por lo que el costo del aumento de las cuentas de la luz se traspasará a clientes y, por lo tanto, “la vida en Chile será más cara”.



Asimismo, advirtió que “lamentablemente vemos que esto solo se ha tratado de las cuentas domiciliarias, pero aún no escuchamos ni un pronunciamiento que vaya en la línea de lo que ocurrirá con el alza de los productos y del costo de la vida en general”.