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Mon Laferte fue golpeada en el rostro por un celular durante concierto en Las Vegas

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el teléfono golpea a la cantante mientras realizaba su presentación.

Eduardo Córdova
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Mon Laferte fue golpeada en el rostro por un celular durante concierto en Las Vegas

Un incómodo momento vivió Mon Laferte durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una asistente le lanzara un celular que terminó impactando directamente en su rostro.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el teléfono golpea a la cantante mientras realizaba su presentación, recogió 24 Horas.

Mon Laferte detuvo su concierto tras recibir el impacto

Debido al golpe, que habría alcanzado la zona de uno de sus ojos, la artista tuvo que detener el espectáculo durante algunos minutos.

La situación provocó la molestia del público presente. De hecho, los asistentes reaccionaron con abucheos contra la persona que lanzó el dispositivo.

Posteriormente, guardias de seguridad intervinieron y retiraron a la mujer del recinto.

Pese al inesperado episodio, Mon Laferte logró retomar su presentación. La cantante regresó al escenario minutos después y continuó con su concierto.

Source Texto: La Nación / Foto: Captura de video
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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