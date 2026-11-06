Revelan que Luis Gnecco llegaría a Londres como agregado cultural de Kast

El actor nacional, Luis Gnecco, estaría cerca de llegar a Londres para asumir como agregado cultural de la embajada de Chile en Reino Unido.

Así lo dio a conocer El Mostrador, desde donde detallaron que el intérprete fue escogido por el Gobierno para este puesto.

Si bien la nominación del actor aún no ha sido oficializada, su nombre ya habría sido transmitido al embajador chileno en el Reino Unido, Diego Paulsen, de acuerdo al citado medio.

Su eventual llegada coincide con el estreno este año de “Borges and Me”, cinta en la que Gnecco interpreta a Jorge Luis Borges. La cinta fue grabada en 2024 en el Reino Unido, específicamente en diversas locaciones de Escocia

El actor se encuentra radicado desde hace algunos años en Europa, luego de los problemas laborales que experimentó en Chile. Lo anterior, a raíz de la denuncia por violencia intrafamiliar que enfrentó por parte de su expareja.