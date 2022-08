Monsalve desde Región del Biobío: Estado de Excepción “no ha logrado responder con prontitud”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no descartó que el Gobierno tome medidas respecto al Estado de Excepción que actualmente rige en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío), Malleco y Cautín (La Araucanía).



Monsalve sostuvo que la estrategia “no ha logrado responder”, a propósito del ataque armado e incendiario registrado este lunes en Contulmo que dejó a dos adultos mayores heridos de gravedad, además del histórico Molino Grollmus quemado.



Desde Concepción, Monsalve acusó que “el Estado de Excepción, lamentablemente, hasta el momento no ha logrado responder con la prontitud que las personas requieren y demandan. Por lo tanto, vamos a volver a hacer modificaciones, respecto a cómo se despliegan las fuerzas en la Macrozona Sur, y particularmente en la provincia de Arauco”.



Luego enfatizó que “el Estado de Excepción y la presencia de las Fuerzas Armadas es para que la gente las vea. Y que además de verlas, sientan que su presencia las protege”.



De esta manera, explicó que “desde esa perspectiva, no descarto ninguna medida. La dotación, los puntos de control, los lugares en que están emplazados, el equipamiento que está disponible en las provincias… no descarto ninguna de aquellas medidas con el objeto de que la gente sienta la presencia del Estado de Excepción y de las fuerzas de la Amada y que sienta que su presencia es útil para protegerla. Y eso lo vamos a hacer el día jueves en el marco del Estado de Excepción”.



Sobre la decisión del Gobierno de querellarse por el ataque en Contulmo, el subsecretario aclaró que “es cierto que las querellas son algo que las personas escuchan de manera frecuente, y las ve como una herramienta inútil, pero las querellas son la muestra de la determinación del Gobierno de perseguir a los responsables de los delitos para que sean identificados y finalmente sancionados”.



En esa línea, valoró “los resultados en materia de persecución penal que ha tenido el Ministerio Público, en conjunto con la PDI, particularmente respecto a la detención del líder de la CAM”.



“Pero en delitos de esta envergadura no puede haber impunidad y la querella tiene como objetivo utilizar las herramientas legales que permitan ser eficaces en la persecución penal. Aquí hay varios delitos: homicidio calificado en condición de frustrado, hay un ataque incendiario, hay uso ilegal de armas de fuego, hay disparos injustificados, hay cortes de ruta y eventualmente, si es que se logra identificar a las personas, veremos si hay otras figuras legales para sancionar estos delitos”, sentenció.