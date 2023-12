Monsalve por emergencia comunal en La Reina: “Las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo este viernes que la emergencia comunal decretada en La Reina “es bienvenida, pero en el ámbito preventivo de la seguridad”.

Según informó 24Horas, Monsalve valoró la medida anunciada por el alcalde José Manuel Palacios, pero sugirió no entregar “labores de seguridad” a vecinos y vecinas.

La decisión fue tomada tras el último acontecimiento donde un hombre de 67 años disparó y mató a un delincuente de 15 años, acusado de realizar un asalto junto a un grupo de desconocidos en la casa de una vecina.



“Estamos decretando emergencia comunal en materia de seguridad. Esto nos va a permitir tener recursos para poder desplegar en el territorio”, sostuvo el alcalde Palacios.

“Los municipios tienen, en términos de facultades legales y de seguridad, facultades preventivas que nosotros valoramos y que además queremos fortalecer. De hecho, hay un proyecto de ley presentado por el Gobierno para fortalecer las capacidades en materia preventiva de los municipios”, indicó el subsecretario del Interior.

En relación a que otros municipios se sumen a La Reina y decidan decretar la misma medida, Monsalve aclaró que “si un alcalde quiere disponer de recursos para fortalecer esas labores preventivas, siempre va a ser bienvenido”.

Advirtió que “las labores de seguridad en el caso de un país son labores que requieren de mucha coordinación y de mucha cooperación institucional (…) y en la medida que un alcalde considere que puede y considera prioritario para su comuna fortalecer las labores preventivas, es bienvenido, pero en el ámbito preventivo de la seguridad”, consignó 24Horas.

Monsalve remarcó que “las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para las labores de seguridad (…) creo que no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos. Para eso se están fortaleciendo las instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones”.

“No corresponde que el Estado le entregue a los ciudadanos las labores de desarrollar labores de seguridad”, indicó.